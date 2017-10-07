Se fugó uno de los internos más peligrosos de la Colonia Berro

SISTEMA CARCELARIO

El joven aprovechó una actividad al aire libre fuera del centro para escapar en una moto que lo esperaba cerca.

El interno Joel Almada, de 19 años, se fugó este viernes del centro Colonia Berro en el que estaba recluido desde 2013 tras participar del asalto al Correo de Pocitos en el que murieron un agente y un delincuente.

El joven tenía autorización para salir a correr con custodia por las inmediaciones del centro y aprovechó la actividad para darse a la fuga en una moto que lo esperaba cerca del lugar, informaron fuentes del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) a El País.

Días antes fueron requisados varios teléfonos celulares de la habitación del joven y se sospecha que pudo coordinar el escape mientras los tenía entre sus pertenencias.

El interno Almada junto con Gastón García Mesa, protagonizaron un sangriento asalto el lunes de 5 de agosto de 2013 al local de El Correo ubicado en Benito Blanco y Martí, en plena hora pico.

En el atraco murieron un delincuente adulto conocido como "el Porteño" y el agente Carlos Rodríguez. En la balacera, el policía Carlos Dollenart recibió nueve tiros y el agente Walter Fernández uno en la ingle.

El mes pasado, fuentes judiciales dijeron a El País que el abogado de oficio, que defiende a Almada y a García Mesa, pidió el cese de las medidas de internación cuando les faltan unos 11 meses para cumplir sus penas.

En este momento la Policía se encuentra trabajando para dar con el paradero del delincuente y establecer las circunstancias en que se generó la fuga.