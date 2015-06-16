Se entregó sospechoso de matar a Koni Silva y a otras dos personas

El hombre estaba escondido en una zona rural de Maldonado, que la Policía tenía rodeada desde hacía varios días. También se lo considera el autor de otros dos homicidios ocurridos en ese departamento.

El hombre que se cree es el asesino de la joven Koni Silva finalmente se entregó a la Policía en la noche de este lunes. Esta persona estaba escondido en una zona rural del departamento de Maldonado, la que estaba cercada por la Policía desde el pasado sábado.

Además es sospechoso de haber matado a la hermana de un productor de arándanos asesinado en abril de este año, crimen que también se le imputa.

El crimen de la joven Koni Silva (19) ocurrió en una cabaña de Punta del Diablo, Rocha, en dirección al Cerro El Rivero y a unos 500 metros de la costa. La joven se encontraba junto a un ciudadano de iniciales J.P.G, de 33 años, quien alquiló una cabaña en los altos del mencionado balneario, en dirección al Cerro El Rivero y a unos 500 metros de la playa.

El arrendamiento fue efectuado a través de Internet, de manera que el propietario del complejo de cabañas no conoció personalmente a quienes llegaron el pasado martes 2 de junio. La llave fue entregada por un pariente del empresario de las cabañas, quien de manera circunstancial estaba residiendo en el lugar.

Una posibilidad es que el arrendador y quien entregó la llave de la cabaña sean citados a declarar hoy, en el entendido que este último estuvo frente a frente con el principal sospechado del crimen de la joven.

Por otro lado, ocho personas declaran en el Juzgado de la ciudad de Chuy, con la jueza María Noel Tonarelli y la fiscal Soledad Barriola, según informaron a El País fuentes del caso.



Patrullero de Maldonado en busca del sospechoso del asesinato de la joven Koni Silva, ocurrido en junio de 2015 en Punta del Diablo. Foto: Ricardo Figueredo

ESTABA CERCADO POR LA POLICÍAMARCELO GALLARDO