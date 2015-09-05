Se agrava la crisis en el INAU: más fugas y enfrentamientos

La situación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) sigue muy complicada y ayer seis funcionarios —cinco hombres y una mujer— fueron lesionados en incidentes en el Centro de Internación, Evaluación y Diagnóstico (Cied).

En la noche hubo un intento de motín en el centro Puertas. Por la tarde, se produjeron durante varias horas en distintos módulos del Cied (fundamentalmente en el E) enfrentamientos entre funcionarios, policías e internos. Un funcionario sufrió una lesión en una costilla y fue derivado al sanatorio del Banco de Seguros. Ya fue dado de alta. La funcionaria recibió un golpe en su abdomen provocado por una puerta de hierro y otro trabajador sufrió lesiones en el omóplato. Los restantes funcionarios recibieron golpes de distinta entidad, según dijo a El País el secretario general del sindicato del INAU, Carlos Salaberry.

Los problemas comenzaron durante una "requisa" de objetos que podían ser peligrosos a la que se resistieron los internados. Se desacataron y la situación fue controlada con participación de personal del Instituto Nacional de Rehabilitación.

El Cied alberga a 103 jóvenes y los que provocaron desórdenes serán trasladados a otros centros. Según Salaberry, 30 tienen sentencia firme y "no deberían estar ahí" porque el Cied es un centro de evaluación y diagnóstico. "Se han producido problemas también en el hogar Piedras. La situación del sistema es complicada, hay poco personal y las situaciones de desorden que se generan son contagiosas", aseguró.

Gabriela Fulco, directora del Sirpa, dijo a El País que solamente dos jóvenes participaron en los desórdenes del Cied y que prefería no abrir ninguna opinión hasta que se terminen las investigaciones sobre los incidentes de ayer y la fuga de siete menores del jueves del hogar Puertas.

"No se puede prejuzgar", dijo Fulco y agregó que está "en diálogo en profundidad con el sindicato para mejorar el sistema y estamos confiados en que vamos a salir adelante". Una de las ideas que baraja Fulco es permitir que los funcionarios utilicen gas líquido para inmovilizar a los jóvenes cuando se suscitan problemas.

La jerarca dijo que dos de los jóvenes que se escaparon en la madrugada del jueves del Puertas volvieron al sistema de reclusión, uno porque fue recapturado y otro porque se entregó, por iniciativa propia y de su familia, acompañado por una abogada.

Salaberry contó a El País que sobre la una de la madrugada del jueves estaba la policía presente en el hogar Puertas cuando un grupo de jóvenes se amotinó. Los recondujeron a sus celdas pero unos minutos después algunos de los internos comenzaron a golpear las puertas, lo que permitió que otros aprovechasen el ruido para hacer un boquete y escapar. Los jóvenes utilizaron bancos de hormigón para golpear una zona de paredes que no estaban firmes, hacer un boquete y escapar. Ayer el portal Montevideo.com difundió imágenes en las que se ven al menos dos jóvenes con el torso desnudo golpeando las paredes con objetos contundentes. El Puertas fue concebido originalmente como la vía de acceso al sistema y normalmente los jóvenes no permanecían allí más de un mes. No es de alta seguridad. Salaberry aseguró que los policías llegaron a ver a los jóvenes escaparse pero no pudieron evitar la fuga.

Pese a las condiciones del Puertas, una furgoneta llevó allí de noche jóvenes procedentes del Ceprili y del Cied, y según supo El País quedarán 36 internos.

Otras fuentes sindicales dijeron que uno de los jóvenes que escapó del Puertas estaba recluido por homicidio y otro por rapiña. "No creo que la fuga fuese algo organizado por los jóvenes, no creo que hubiese complicidad, lo que pasa es que en el Sirpa hay una situación de caos", dijo la fuente sindical.

Salaberry está teniendo reuniones con Fulco y otros jerarcas del Sirpa para definir un protocolo de actuación para los funcionarios del INAU. Fulco, que asumió su cargo hace tres meses, ha estado fuertemente enfrentada con el gremio.

Crisis que no cede.

Todo indica, entonces, que la prolongada crisis del INAU continúa. Luego de que fueran procesados por tortura 26 funcionarios (17 de ellos con prisión) por su actuación el 24 de julio para reducir a un grupo de jóvenes en el Ceprili, el Poder Ejecutivo declaró la esencialidad del servicio. Fue acatada pero los funcionarios dijeron que no realizarían actuaciones que puedan poner en peligro su integridad física.

Uno de los procesados (sin prisión) fue José Lorenzo López, presidente del sindicato del INAU que renunció a la vicepresidencia del Pit-Cnt como consecuencia de la decisión judicial. El sindicato formó una "comisión de apoyo" a los familiares que gestionó y logró que los procesados con prisión estén recluidos en lugares donde no hay familiares de jóvenes internos del Sirpa.

Además, los directores del Sirpa, Luis Noya y Edgar Bellomo, presentaron renuncia a sus cargos, lo que agrega complejidad a la situación. Noya presentó su renuncia por motivos personales pero Bellomo hizo saber que discrepaba con la orientación que Fulco le estaba dando al relacionamiento con el sindicato. La jerarca pidió a los funcionarios que se abstengan de hacer declaraciones sobre la situación del Sirpa.

Por su parte, Ruben Villaverde, exdirector del Sirpa, negó que se hayan cometido irregularidades durante su gestión en la contratación de funcionarios y en la realización de obras.

La Justicia del Crimen Organizado se encuentra analizando una denuncia penal contra las anteriores autoridades del INAU y el Sirpa.

Según la denuncia que estudia el fiscal de Crimen Organizado, Juan Gómez, en 2014 ingresaron 1.200 funcionarios al INAU y 400 al Sirpa. En la denuncia se pide investigar casos puntuales, como por ejemplo cuándo ingresaron a trabajar en el Sirpa y dónde lo hacen actualmente la esposa de Joselo López y sus dos hijos. Gómez investigará la relación de amistad entre el arquitecto adjudicatario de una serie de obras en centros del Sirpa y Villaverde.

El hogar Puertas, centro de tránsito de menores infractores, fue escenario de incidentes. Foto: F. Ponzetto

El jueves escaparon internos del hogar Puertas; incidentes en el CIED