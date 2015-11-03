Se agita avispero del transporte

Más de 2.500 personas se postularon como aspirantes a socios conductores de Uber, informó la directora de Comunicación del servicio en el Cono Sur, Soledad Lago Rodríguez.

La empresa calificó como "importante" la cantidad de interesados para adherirse a la plataforma, cuya operación comenzará, con seguridad, en el transcurso de "las próximas dos semanas".

Estos postulantes están recibiendo talleres de información en un hotel del Centro de Montevideo, en donde les explican cómo funciona la aplicación, cuáles son los requisitos que deben tener sus coches y hasta les sugieren cómo deben actuar con sus clientes.

Luego habrá otra etapa en la que una empresa contratada por la firma analizará los antecedentes judiciales de la persona que se haya presentado, quien podrá elegir sus horarios para manejar.

Polémica.

Tras lanzar la convocatoria a aspirantes, el presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, dijo que esta aplicación "ha causado daño" en Europa y Estados Unidos y es algo que "debería preocupar a algunas instituciones del Estado".

Según la patronal del taxi, la "competencia desleal" se da porque los socios de Uber podrían no aportar al Banco de Previsión Social. Incluso porque trabajarán sin pedir permiso a la Intendencia de Montevideo, cuando al contrario los propietarios de coches con taxímetro deben abonar una chapa de más de 100.000 dólares.

Sobre este punto Lago explicó que Uber no está infringiendo ninguna ley porque "no es una empresa de transporte, sino una empresa de tecnología, que funciona como intermediaria", al igual que otras en el mundo de la compraventa online, arrendamientos de inmuebles o negocios de telefonía por internet.

Quien esté dispuesto a ser un socio conductor de Uber deberá por sí hacer los aportes impositivos o a la seguridad social. También tendrá que contratar el SOA (Seguro Obligatorio de Automotores) y el de responsabilidad civil.

El único aporte a la IMM de un socio conductor de Uber será el de la patente de rodados. "El grueso de los ingresos asociados a Uber se quedan en el país porque el 75% de cada viaje va al socio conductor. Como trabajador independiente, porque no es empleado de la compañía, él es responsable de tributar de acuerdo a la ley local", explicó la vocera Lago, quien sostuvo además que Uber "se constituye como empresa (de tecnología) en todos los mercados en donde opera, y es competente con la ley de impuestos de cada lugar. Vamos a pagar los impuestos que tengamos que pagar".

Además de Dourado, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, se manifestó en contra de la plataforma."Yo me inclino por una solución institucional y no por soluciones que terminen distorsionando", señaló.

Lago Rodríguez argumentó que el 80% de la gente que utiliza Uber en el mundo deja su vehículo particular en su casa. "Al final del día, se sacan autos de la calle", enfatizó.

Legislación.

Un experto en Derecho Municipal consultado por El País dijo que si bien la propuesta de Uber es la de un acuerdo entre privados, se trata de un servicio de transporte público que debe ser regulado por la Intendencia, como ocurre con los taxis, los remises y los ómnibus. "¿Depende de la voluntad del dueño del auto que tenga un seguro o no? Nadie puede ser auditor en su propia empresa. Tiene que haber alguien externo que diga que esa persona cumple", dijo.

"Si usted como usuario se sube a un auto de Uber, tiene un accidente y se muere ¿qué seguridad tiene después su familia de que la empresa responda? Yo entiendo que se trata de transporte público, por lo que necesita de la autorización municipal", opinó.

En Uruguay, sin embargo, existen otras empresas que operan por internet y ofrecen viajes particulares, como voyadedo, quepodrían encuadrarse en marcos similares.

En la ley de Presupuesto que aprobó Diputados y está a estudio del Senado, en el artículo 711 se establece la responsabilidad solidaria por las obligaciones tributarias de quienes intervengan "directa o indirectamente en la oferta o demanda de servicios de transporte terrestre de pasajeros que no estén debidamente habilitadas para el desarrollo de tal actividad", a través de cualquier medio, "incluida la utilización de aplicaciones informáticas". Uber quedaría incluida en esa regulación que también podría afectar a otras empresas de servicios.

La empresa desembarca en Uruguay dispuesta al diálogo y aspira a evitar las batallas judiciales que se han producido en varios países donde están operando.

Cómo funciona.

Para utilizar el servicio los usuarios deben tener una tarjeta de crédito y un teléfono inteligente con internet móvil. Una vez que un usuario haya descargado la aplicación, podrá solicitar un auto Uber. Al conductor registrado le sonará una alerta en su celular que le dirá que hay una persona cerca buscando un vehículo.

Cuando el chofer acepta pasar a buscarlo y hacer ese viaje, al pasajero le aparecerá el modelo y la matrícula del auto, el nombre, una foto, el número de teléfono y una calificación del conductor. Por su parte, el chofer verá el nombre del cliente, su fotografía y una calificación. Incluso, se pueden escribir comentarios entre ambos.

Esta posibilidad de calificar en doble sentido es lo que "da seguridad", señala Lago Rodríguez, ya que si un usuario o un conductor recibe en forma constante una baja calificación, Uber podría desafiliarlos y no permitirles más usar el servicio.

Si bien desde la empresa garantizan seguridad, en algunas ciudades donde operan hubo secuestros y robos a choferes. En agosto, en las cercanías del Aeropuerto de Guadalajara, en México, fueron golpeados cuatro conductores, según el diario Mural. En San Pablo, Brasil, un coche fue cercado por 20 taxis y luego fue secuestrado y agredido, informó el diario Folha.

Los responsables de la aplicación aclararon que estos autos no podrán recoger pasajeros en la calle como lo hace un taxi ya que no estarán identificados con ninguna calcomanía ni distintivo.

Por ahora, los viajes podrán efectuarse por todo Montevideo y hasta el Aeropuerto de Carrasco, indicó la vocera de la aplicación.

SABER MÁS Uber fue rechazado en decenas de ciudades Hace un año, en Francia, se aprobó una ley que impone dos años de cárcel y una multa de 300.000 dólares a quien organice un sistema que relacione a clientes y particulares, sin pertenecer a una empresa de transporte. La firma estadounidense había dicho que esta ley violaba principios de libertad de empresa. Sin embargo, el Consejo Constitucional francés dictaminó que la norma es legal. El servicio ha sido prohibido en Bruselas, Hamburgo, Seattle y Amsterdam, entre otras. Según su web, la plataforma opera en más de 300 ciudades del mundo.

Soledad Lago, vocera de Uber, explicó el emprendimiento. Foto: A. Colmegna

En tres días se anotaron 2.500 personas para ser socios de la aplicación UberJUAN PABLO DE MARCO