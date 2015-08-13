SCJ rechazó recurso interpuesto por abogados en caso de abuso policial

Los abogados interpusieron el recurso contra el pedido de procesamiento por un delito de abuso innominado de funciones dictado por la fiscal Adriana Arenas contra los efectivos policiales fernandinos.

La Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los abogados defensores de siete policías de Maldonado involucrados en un supuesto caso de gatillo fácil.

Los policías fueron acusados por una fiscal por disparar contra un conocido delincuente de Maldonado que resistió la orden de alto impartida por los uniformados en la madrugada del pasado 4 de julio.

La corporación, integrada por un ministro de un tribunal de apelaciones, rechazó la excepción de inconstitucionalidad presentada los abogados del Ministerio del Interior y un letrado particular que representa a un oficial.

Los abogados interpusieron el recurso contra el pedido de procesamiento por un delito de abuso innominado de funciones dictado por la fiscal Adriana Arenas contra los efectivos policiales fernandinos.

En las últimas horas fueron notificados de la decisión de la SCJ tanto el juez de la causa como la fiscal y los abogados defensores.

El expediente pasará ahora al juez Gerardo Foglicacco quien deberá expedirse dictando el procesamiento pedido por la fiscal o archivando las actuaciones. El juez también puede disponer de otras actuaciones antes de expedirse sobre el caso. En caso de archivo, la fiscal puede apelar ante un tribunal de alzada.

El expediente se relaciona con lo ocurrido el pasado 4 de julio en el barrio Maldonado Nuevo de la capital fernandina. En el mismo existe una decisión de la entonces juez subrogante Rossana Martínez quien remitió a la cárcel al delincuente que protagonizó el incidente con los policías.

Martínez procesó por el delito de desacato al delincuente quien no obedeció la orden de alto impartida por los funcionarios actuantes. El individuo, identificado como R.A.L.P, apodado “El Carancho”, circulaba en su automóvil marca “Cherry” . El sujeto fue interceptado en el predio ferial de la calle Simón del Pino y Avenida Aiguá de la ciudad de Maldonado.

Rodeado por varios efectivos policiales, el sujeto huyó del lugar. Los policías habían sido advertidos momentos antes de un incidente protagonizado por un vehículo similar al del “Carancho”. Un taxista denunció que desde el automóvil fueron efectuados varios disparos y que una persona había sido herida.

Los policías pretendieron detener al “Carancho”, el que, luego de tirar el vehículo contra los móviles policiales huyó del lugar. La persecución se desarrolló por varias calles del citado barrio hasta que “el Carancho”, herido de dos balazos, se refugió en la Seccional Sexta del lugar. Luego de las actuciones, “El Carancho”, procesado por un delito de desacato fue encarcelado en el penal de Libertad.

La fiscal Adriana Arenas pidió el procesamiento de los siete policías que participaron de la persecución.



POR INCONSTITUCIONALIDADMARCELO GALLARDO