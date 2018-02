Sanguinetti defendió institucionalidad ante altercado

La reacción del presidente Tabaré Vázquez ante los manifestantes que se reunieron en la puerta del Ministerio de Ganadería sorprendieron a varios integrantes del sistema político. El expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, criticó el episodio entre los productores y el jefe de Estado. Para el líder colorado la escena fue "lamentable".

A pesar de eso entendió la forma en que Vázquez actuó frente a ese grupo de ciudadanos.

Consideró que el presidente tuvo una reacción humana tras escuchar calificativos como "ladrón", "mentiroso" y "corrupto". A su vez el expresidente opinó ayer en una entrevista con radio Monte Carlo que opinó que "todo debió haberse evitado".

"El presidente se suma al debate, y yo humanamente lo entiendo, pero es evidente que no debiera dialogar en ese clima porque nadie puede discutir a los gritos y con insultos. Tendría que decir Señores, seguimos otro día, así no".

Sin embargo Sanguinetti opinó que "quienes salen a insultar al presidente y a agraviar se equivocan muy feo, debilitan su propia causa sin darse cuenta, porque más allá del doctor Vázquez está la institución y eso hay que respetarlo".

Para el líder del Partido Colorado este discusión fuera de los canales normales debería servir para recapacitar y volver a encausar las negociaciones y discusiones mediante un diálogo moderado y normal.

Por otro lado el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, criticó la actitud de Vázquez.

"El presidente reaccionó mal, indignado, soberbio, irritado. Es lamentable", dijo en radio El Espectador. "Vimos a un presidente sacado. Estaba realmente no en la posición presidencial que acostumbra tener. Prácticamente a los insultos. Cuando la gente reacciona de esta manera las autoridades tienen que tener un acto de humildad. No me parece que sean equiparables las posiciones", dijo el senador blanco.

"No es la primera vez y no vimos a un presidente sacado. Prácticamente buscando pelea. No es la posición de un presidente. El presidente esta alterado y en algún caso con soberbia", declaró el presidente del directorio blanco.