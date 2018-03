Sánchez: "El proyecto de Rubio no trae soluciones a la vivienda"

La bancada oficialista se encuentra analizando la posibilidad de aplicar la disciplina partidaria al diputado Darío Pérez, luego que el legislador se pronunciara a favor de votar el proyecto de ley de vivienda presentado por Unidad Popular y que se debate esta tarde en el Parlamento.



En declaraciones a Telenoche, el diputado del MPP, Alejandro Sánchez, sostuvo que ayer se mantuvo una reunión con la ministra Eneida De León y que "en función de la información que se ha logrado construir, tendrán una reunión para ver que posición asumen".



"El FA es consciente de que existe una demanda y que debe tener solución. El proyecto que trae Rubio no tiene soluciones de vivienda, porque no tiene financiamiento y por tanto no se va a poder construir ninguna vivienda", sostuvo Sánchez.



Desde la bancada del FA tildan a la iniciativa de demoagógica. El proyecto apunta a beneficiar a familias cuyo ingreso global no supere los $ 76.960 mensuales (20 Bases de Prestaciones y Contribuciones). Para el pago se deberá destinar no más del 10% de su ingreso global y no es necesario tener ahorro previo.



De aprobarse el proyecto hoy en la Cámara de Diputados, no cuenta con los votos necesarios para convertirse en ley en el Senado. Para la votación se espera que lleguen unos 60 ómnibus desde el interior con militantes de Unidad Popular.

Por su parte, la asociación civil “Quiero comprar mi casa”, que apoya la aprobación del proyecto de ley sobre vivienda popular presentado por el diputado de Asamblea Popular, Eduardo Rubio, que se discutirá hoy en el plenario de Diputados, salió a desmarcarse de ese sector aclarando que “es un grupo apartidario”.



Jesús Oviedo, uno de los integrantes de ese movimiento, dijo a El País que el mismo “no está vinculado a ningún partido político” y que de él forman parte simpatizantes de todos los partidos.



De esta forma, Oviedo despegó el apoyo del movimiento al proyecto de ley y la presencia de sus integrantes esta tarde en las barras de Diputados de la noticia publicada hoy por El País, que sostiene que “Unidad Popular (UP) convocó a sus militantes a presenciar la sesión de esta tarde —en la que se trata el proyecto de ley de vivienda popular— del Plenario de Diputados desde las barras del Palacio Legislativo. Para eso se ha organizado una masiva llegada desde varios puntos del territorio nacional. Fuentes del sector indicaron a El País que se prevé el arribo de unos 60 ómnibus, principalmente desde el interior”.