Sánchez: "No me agrada el movimiento de los autoconvocados; no está claro qué plantean"

El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez dijo que no le "agrada” el movimiento de los productores "autoconvocados" porque “cuando no hay una organización atrás es muy difícil discutir propuestas”.



En declaraciones al programa Inicio de Jornada de radio Carve, no obstante, Sánchez reconoció que “es un error cuando los compañeros de izquierda critican las 4x4", en relación a que hay quienes dicen que los productores que se quejan no atraviesan por un mal momento económico. "No creo que haya una contradicción campo-ciudad: en uno y otro lado, hay gente en situaciones distintas, pobres y ricos; no creo que haya "una sola" familia rural", señaló.



“Hay sectores agropecuarios que están pasando por dificultades”, precisó.



En ese sentido dijo que rechaza "la discriminación al agro como 'el sector de las 4x4', pero no me agrada el movimiento de los autoconvocados. No está claro lo que plantean ¿Quieren un dólar a $36? ¿Quieren eliminar las políticas sociales?", agregó.



"No me gustan estas organizaciones que surgen espontáneamente que no se sabe con quién hablar", insistió.



De todas formas dijo que "la movilización que generaron los rurales fue muy importante, el FA tiene que escuchar (...) Hay que prestar atención, tener políticas y señales claras".

Acto del Frente Amplio

Sobre el acto que el Frente Amplio (FA) realizó ayer en Piriápolis, Maldonado, con motivo de su 47° aniversario el frenteamplista dijo esta mañana que el acto “fue multitudinario”, que había “gente de todo el país” y que “fue el acto aniversario más importante de los últimos 13 años” del FA.