Salvaje golpiza a un estudiante; querían robarle una mochila

Dos estudiantes del Liceo N° 1 de Treinta y Tres fueron golpeados por un grupo de adolescentes en la puerta del centro educativo.

La violenta patota golpeó primero a un joven de 17 años para robarle la mochila. Mientras tanto, el amigo de la víctima, al intentar defenderlo, también recibió agresiones.

El dueño de la mochila recibió tantos golpes en la cara y en la cabeza que perdió el conocimiento y tiene amnesia del episodio, según consignaron fiuentes policiales.

Tras consumar la agresión, el violento grupo escapó.

El hecho ocurrió sobre las 20:00 horas del lunes cuando varios estudiantes estaban a minutos de ingresar a clase en el turno nocturno.

Allegados a los jóvenes agredidos que acudieron al lugar se sorprendieron cuando advirtieron que frente a la puerta del liceo varios adolescentes consumían drogas y alcohol sin reparo alguno.

"Algunos de ellos bebían vino directamente de botellas de plástico o cajas; otros consumían marihuana e incluso se pudo observar a un joven inhalando en una bolsa de nylon, una sustancia que se presume podría ser pegamento", dijo un testigo.

El menor lesionado fue ingresado a una emergencia donde recibió asistencia por las heridas ocasionadas en la golpiza. Hasta el momento el joven no ha logrado recordar lo ocurrido en el incidente.

A partir del hecho la Policía comenzó a controlar el consumo de alcohol y de drogas frente a la institución.

El jefe de Policía de Treinta y Tres, Inspector Mayor Leonardo Ruiz, indicó que la Policía "debe custodiar y velar por la tranquilidad pública" por lo que dispondrá de estrategias para profundizar en la vigilancia perimetral de los centros educativos.

Los familiares de los alumnos y las autoridades del liceo vienen haciendo saber su preocupación ante el alto grado de consumo de alcohol y drogas por parte de los jóvenes que se juntan en las inmediaciones del centro educativo olimareño.

En Treinta y Tres existe preocupación por inseguridad.

Patota lo atacó con saña a la entrada del liceo de Treinta y Tres