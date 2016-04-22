Salvadora de Raincoop: "Estoy en el clearing"

La mujer que intercedió en diciembre para evitar el cierre la cooperativa.

Lourdes Carbajal, la mujer que se apareció en diciembre del año pasado en una asamblea de trabajadores de Raincoop asegurando que salvaría a la empresa, admitió que su plan fracasó.

Al dirigirse a un grupo de cooperativistas en una reunión a finales de marzo, en medio de un dramático discurso y entre lágrimas, dijo: "Yo no voy a venir acá a decirles que tengo plata para pagarles, porque no tengo ni un peso. Porque lo que teníamos se cayó, porque hubo gente que salió a decir que nosotros no servíamos para nada y estábamos mintiendo, y la poca gente que nos apoyaba nos dejó de apoyar".

Carbajal, con tono duro, expresó: "yo no puedo estar todos los días acá, no puedo escuchar a cada uno de ustedes, no puedo resolver los problemas de cada uno de ustedes".

Luego siguió, ante los cooperativistas que la escuchaban perplejos, "también como arroz todos los días, y yo también estoy en el clearing". Y agregó: "Me duele más que ustedes estén en el clearing; me duele más el hambre de sus hijos que el hambre de mis hijos, porque yo siento que fracasé. Nos quedan 25 días para mostrarle a este país que Raincoop puede sola", expresó haciendo referencia a la asamblea que se llevará a cabo el próximo domingo 24, y que decidirá el destino de la empresa de transporte.

"El 24 de abril (si quieren), levanten la mano y me echan, pero hasta ese día me van a tener que aguantar, y me van a tener que soportar así, rompiendo los huevos, gritando y puteando", dijo con voz acalorada.

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