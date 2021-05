Young: ASSE investiga a directora de hospital que insistió para vacunar a personas no habilitadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La directora del Hospital de Young, del departamento de Río Negro, fue cesada de su cargo en la Cooperativa de Asistencia Médica (Camy) —donde funciona un vacunatorio contra el coronavirus— por "notoria mala conducta". Esto ocurrió luego de que trascendiera que la jerarca había solicitado que vacunaran a dos personas que no estaban habilitadas para recibir la dosis, informó El Observador y confirmó El País con fuentes de la salud.

A raíz de esta situación, Camy informó el hecho al presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, quien dispuso que se inicie una investigación administrativa.



Según pudo saber El País, la mujer había pedido que vacunaran a dos personas que no cumplían con los requisitos para recibir las dosis.



Una de las personas es un ciudadano argentino que había realizado "importantes donaciones" al Hospital de Young, pero que al no contar con una cédula de identidad uruguaya no podía ser agendado.



El Observador indicó que la directora envió mensajes y audios por WhatsApp para que se habilitara la vacunación, e incluso se presentó en el vacunatorio. De todas maneras, no se accedió al pedido y a ninguna de las dos personas se le aplicaron la dosis anticovid.



Actualmente en Río Negro hay 22.187 personas que se han vacunado con la primera dosis contra el coronavirus y 15.041 que además ya se aplicó la segunda, según los datos del Monitor de Datos de Vacunación de COVID-19.