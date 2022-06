Viruela del mono: OMS convoca a comisión de emergencias por expansión de la enfermedad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) convocará a su comisión de emergencias el 23 de junio ante la expansión de la viruela del mono y la necesidad de una mayor coordinación entre los países afectados.

En una rueda de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cifró en 39 los países que han comunicado casos de viruela del mono en el actual brote, con 1.600 casos confirmados, 1.300 sospechosos y 79 muertos.



"Ha habido deliberaciones internas, pero ahora, ante la expansión, hemos convocado la comisión de emergencias", dijo Ghebreyesus, partidario de diseñar un mecanismo de distribución "justa" de las vacunas si es necesario.



Para el máximo responsable de la OMS está claro que la actual situación es "inusual, que el virus se comporta de modo diferente al pasado y afecta a más países".

En esa comisión, la semana próxima, los técnicos de la organización escucharán a los países afectados antes de dar una respuesta coordinada.



El responsable de respuesta a emergencias de la OMS, Ibrahima Socé Fall, dijo que se está evaluando el riesgo, que en Europa es "alto" y en el resto del mundo "moderado", y que existen lagunas en el conocimiento sobre este virus.



"Queremos ayuda de los expertos para un control rápido" del virus, para que la comisión de emergencias pueda tomar decisiones "antes de que esté fuera de control".

La experta en viruela del mono Rosemund Lewis se mostró partidaria de que los países en los que está presente conciencien a la población sobre los niveles de riesgo y cómo actual para evitar su difusión.



Esa viruela se conoce desde hace décadas, dijo la doctora Lewis, quien recordó que hay numerosos casos que no presentan síntomas graves, sino más bien lesiones cutáneas limitadas, pero advirtió sobre la necesidad de sensibilizar a la gente acerca de la obligación de aislarse cuando se ha diagnosticado.



"Hasta cuatro semanas después se puede contagiar", precisó la experta, quien subrayó que la vacuna contra la viruela puede ser útil pero es antigua y es preciso investigar más porque faltan datos sobre su aplicación en este virus.



El director general de la OMS hizo hincapié en que la organización no recomienda una vacunación masiva y, aunque la de la viruela clásica puede proteger, no existe un gran suministro.

Tedros Adhanom Ghebreyesus habló también acerca de la pandemia del coronavirus, de la que destacó que los casos se han reducido un noventa por ciento respecto al pico de principios de año, pero matizó que hay dos millones de casos en el mundo a la semana y 6.400 muertos.



"No podemos permitirnos esas cifras, porque hay herramientas para prevenir y tratar", dijo el responsable de la OMS, quien abogó por seguir investigando para entender el origen de la covid-19 y "evitar futuras epidemias. Pedimos a China que colabore".



Este martes se celebra el Día mundial de la donación de sangre y el jefe de la OMS llamó a potenciarla porque se trata de un acto "que salva vidas".