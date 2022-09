Se viralizó video de forcejeo con paciente en Rivera; ASSE inició investigación administrativa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inició una investigación administrativa tras la viralización de un video en el que se ve la reducción que realiza un funcionario de admisión del Hospital de Rivera a un paciente, informaron a El País fuentes del organismo público de salud.

El periodista Marcelo Umpiérrez divulgó el video con la agresión en su cuenta de Twitter. Tras un planteo que hizo un hombre con tapabocas, se ve como otra persona lo lleva a empujones contra un banco próximo. En ese momento, un hombre se levanta de donde estaba sentado, con un menor de edad, y se va hacia otro sitio.



Después de ofrecer resistencia a que lo sujeten, el primer hombre y un segundo lo tiran al suelo para reducirlo agarrándolo por los brazos, y este aumenta la resistencia. El video se corta a los 27 segundos y no se conoce el desenlace.

🔴🇺🇾 Esto sucedió en Hospital de Rivera. La pregunta: ¿este es el protocolo para tratar con una persona psiquiátrica que concurre al hospital?

"Estábamos con nuestros hijos y lo empujaron contra nosotros y el señor no molestaba a nadie, y lo revolcaron"

[Usuaria del hospital] pic.twitter.com/7lweamMg7i — Marcelo Umpierrez (@emekavoces) September 13, 2022

Desde ASSE informaron a El País que el hombre que lo redujo es un funcionario de admisión, cuya tarea es tomar los datos de los pacientes que van al hospital a consultar y los deriva a un médico. Su tarea no es de vigilancia, precisaron. Desde el organismo público recibieron la información de que el reducido "estaba agrediendo a pacientes que estaban allí". Por el momento, no se dispusieron medidas contra el trabajador hasta no contar con más elementos de la investigación, agregaron las fuentes.



Tras la difusión del video, transcurrieron en redes sociales una serie de críticas por la condición del hombre reducido. ASSE busca determinar si se trata o no de un paciente con una enfermedad psiquiátrica, así como contar con más detalles del caso, que ocurrió el sábado por la mañana en la sala de espera del hospital riverense.

En la red social Facebook, un usuario comentó que el reducido era un hombre ebrio, y compartió fotos de una bolsa de cartón, señalando que estaba a poca distancia de él. Adentro se ve que contiene, entre otras cosas, latas, presuntamente de cerveza, aplastadas. En el video se ve como el contenido de una bolsa se esparce en pleno forcejeo.