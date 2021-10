¿A qué vinculan el crecimiento de la tasa de contagios de COVID-19 en octubre?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



En lo que va de octubre, el valor de la tasa de reproducción de contagios de COVID-19 (R) aumentó. No fue hasta el 7 de octubre que ese número se colocó por encima de uno, lo que indica que la epidemia, en general, está creciendo y los contagios van en aumento.

“Está oscilando alrededor de uno desde hace varias semanas”, dijo a El País el matemático y exintegrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Marcelo Fiori. Según Fiori, “mientras la tendencia se mantenga así” y marque números superiores a uno que sean bajos, “no es de preocupación”. Pero, “si se mantiene mucho tiempo por arriba de uno”, ahí sí daría para preocuparse, “porque se vería un aumento de casos de COVID-19 sostenido”.

En setiembre el MSP confirmó la circulación comunitaria de la variante Delta, más contagiosa que la forma original del virus, y esto, según los expertos consultados, podría haber potenciado el aumento de los contagios. “Sí influye (la variante), pero honestamente no sé en qué medida”, sostuvo Fiori.



Además, el matemático dijo que sería importante analizar cuántos casos en el último mes se dieron en personas vacunadas y cuántos en no vacunadas, para determinar la potencia de la variante. Por su parte, el virólogo Santiago Mirazo dijo que “es esperable” un aumento de la tasa de contagios “debido a los números de movilidad y la apertura de actividades, a pesar de la vacunación”. Mirazo destacó que “los vacunados también pueden transmitir”.

“Por cómo estamos atravesando hoy la pandemia, podría ser que en algunos brotes esté impactando Delta, sobre todo en los brotes que son más virulentos que lo normalmente visto con p.1 en lo que refiere a los casos involucrados y cuánto lleva apagarlos. Pero sin información de secuenciación es imposible decirlo con precisión”, explicó Mirazo.

Contagios en niños.

Dentro del aumento de los contagios en lo que va de octubre, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó, al referirse al aumento de casos en Canelones y en Colonia, que la mayoría de los brotes se dieron a partir de “casos índices” en personas no vacunadas. En este sentido, la viróloga e investigadora del Institut Pasteur, Pilar Moreno, dijo ayer que “la epidemia pasa a ser ahora un problema de los no vacunados” y destacó: “Dentro de los no vacunados, tenemos a los niños”.



Hasta el momento, Uruguay no aprobó la vacunación contra el COVID-19 para los niños menores de 12, como sí lo hicieron algunos países de la región como Chile y Argentina. “Por ahora Uruguay viene controlando (la pandemia) bien. La vacunación y los cuidados amortiguaron bien la entrada de Delta, pero tenemos que estar atentos. Por ahora los casos en niños no son significativos, pero se está evaluando por parte de la Comisión de Vacunas la posibilidad de vacunar a los niños, si bien todavía no está definido”, indicó Moreno durante una entrevista en Desayunos Informales (Canal 12).

Según Moreno, el ingreso de Delta “agarró diferente” a Uruguay en comparación al momento en que ingresó la variante p.1. “Nos encontró con un estado de vacunación muy bueno y nos permitió amortiguar esa segunda ola que se podría haber venido con Delta, como les pasó a otros países, por ejemplo a Israel. Ellos tienen mucha población joven, que no estaba vacunada, y empezaron en diciembre y enero, entonces ya había empezado a decaer la eficiencia de la vacuna”, señaló.