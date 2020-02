Veterinario murió por presunto caso de hantavirus: ¿qué es esta enfermedad?

Un veterinario de 28 años falleció en Río Negro con síntomas de Hantavirus, informó Subrayado.

El hombre, que se encontraba internado en el CTI, habría contraído la enfermedad trabajando en un galpón en una zona rural. Se esperan los resultados de los análisis para determinar finalmente si falleció a causa de la enfermedad que transmiten los roedores.

Paolo Centomo, director de salud de Río Negro, dijo a Subrayado que "al inicio, cuando está en período de incubación, es un cuadro muy confuso".

"Consultan por lo general por decaimiento, dolores musculares, dolores corporales, empiezan con una fiebre en principio aislada. A veces tienen cuadros digestivos y después ya empiezan con los síntomas respiratorios", agregó.

Centomo remarcó que si bien no existe un tratamiento específico para combatir el hantavirus "lo que se hace es mantener los signos vitales, y el funcionamiento de los órganos esperando que el cuerpo reaccione a la enfermedad".

INFORMACIÓN

Hantavirus: ¿qué es y cómo prevenir la enfermedad?

El hantavirosis es una enfermedad zoonótica que se transmite de los animales a los hombres, causada por el denominado virus hanta. Se presenta con fiebre, dolores musculares, cansancio, dolores de cabeza y en ocasiones náuseas y vómitos.



En algunos casos, incluso, puede evolucionar rápidamente a una fase grave con dificultades para respirar.



El virus se encuentra en heces, orina y saliva de los roedores silvestres y cuando estos productos se secan, el virus permanece en el polvo del ambiente y vuelve al aire en forma de aerosol al mover el polvo, siendo inhalado por las personas. En los roedores silvestres el hantavirus produce una infección crónica que no presenta síntomas y que no es letal, por lo que son portadores toda la vida.



En enero de este año, a raíz de la presencia de casos de hantavirus en Argentina, el MSP (Ministerio de Salud Pública) recomendó no manipular los roedores capturados o muertos sin medidas de precaución y en caso de ingresar a una habitación que permaneció mucho tiempo cerrada, utilizar medidas de protección personal (guantes y tapabocas) o ventilar el lugar por lo menos por 30 minutos antes de ingresar.



También hizo hincapié en la importancia de abrir puertas y ventanas o humedecer todas las superficies con agua e hipoclorito de sodio (en concentración al 1%), dejar actuar y luego barrer y no pasar la escoba sobre las superficies secas.