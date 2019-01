Veraneantes desbordan las emergencias en Maldonado

La situación se repite uno y otro año cuando miles de turistas se trasladan al este del país para disfrutar de sus vacaciones. En enero y febrero, la emergencia del Hospital de Maldonado se "desborda" de pacientes uruguayos, argentinos y brasileños que consultan por lesiones de siniestros de tránsito y por accidentes domésticos.

La presidenta de la comisión interna del centro de salud, Valeria Artasamanoa, dijo a El País que "hay un importante número de consultas de turistas", la mayoría de visitantes que sufren accidentes de tránsito, por los efectos del consumo de drogas o por hipertensión o diabetes. El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira señaló que se trata de un "viejo planteo" del gremio ya que "se desborda de consultas, no solo de turistas sino de población en general, dado que el departamento ha crecido y el hospital no lo ha hecho a la par". Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2011, en Maldonado viven unas 164.000 personas, pero en enero la cifra se dispara.

Si bien la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) dispone cada año de más personal de salud para los hospitales del este del país en el denominado "Plan Verano", para los funcionarios los recursos no son suficientes. El año pasado, la situación generó la preocupación del director en representación de los trabajadores de ASSE, Pablo Cabrera, quien pidió un informe a la propia Gerencia General.

Según un acta del organismo a la que había accedido El País, en el marco de una sesión ordinaria en enero, Cabrera indicó que "días pasados existieron algunos problemas asistenciales, a los que se suman otras situaciones similares, las cuales no solo son producto de la temporada de verano, sino que ese departamento ha tenido un aumento muy importante de habitantes". Según constató El País, la situación también ocurre en el Hospital de San Carlos en Maldonado pero no así en Rocha.

Luego de un año de intensos reclamos, los funcionarios del Hospital de Maldonado se mantienen en conflicto. Artasamanoa señaló que reclaman más presupuesto. Explicó que según le indicaron desde el organismo, "supuestamente" los recursos estarían llegando en breve. Sin embargo, actualmente los funcionarios disminuyeron el número de camas que atienden y definieron designar un enfermero cada ocho pacientes en las áreas de Medicina General, Cirugía, Pediatría y Maternidad.

Accidentes.

El 90% de los pacientes que están internados en el CTI del Hospital de Tacuarembó sufrió un siniestro de tránsito en los últimos días. "Se saturó el sistema por pacientes con politraumatismos por accidentes de tránsito", indicaron fuentes del centro. En la mayoría de los casos, se constató fractura de cráneo por no uso del casco al transitar en moto. Es uno de los traumatismos más recurrentes que suelen atender los médicos del centro de salud de referencia en el norte del país.

El vocero de la Policía Nacional de Tránsito, Marcelo Moreira dijo a El País que no se registró un incremento en la cifra de accidentes de tránsito en los primeros días del año. Sin embargo, en el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) 105 que depende de ASSE, informaron que sí hubo un "leve aumento en la demanda del CTI pero nada que no se haya podido manejar".

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) en tanto, informó a El País que en lo que va del año fallecieron ocho personas. Según datos del instituto, este año ya se registran 398 personas lesionadas. El año pasado en el mismo período se contabilizaron 526.

Los datos anuales preliminares cerrados al 9 de diciembre de 2018, mostraron que bajó la cantidad de lesionados con una tendencia creciente de fallecidos. Aumentó un 13,9% la mortalidad, mientras que disminuyó 6,1% la cantidad de lesionados en relación a 2017.

El presidente de Unasev, Fernando Longo, señaló que los sábados fueron los días en los que hubo más muertes a raíz de siniestros viales, y en materia de género los datos muestran que el 75% de los fallecidos fueron hombres y el 25% mujeres. Se informó además que del total de muertos según el vehículo en el que circulaba del 1 de enero al 9 de diciembre 2018, casi la mitad lo hacía en motocicleta. E 60% murió en el lugar del siniestro. "Esto muestra los problemas que tenemos en el país en la atención post siniestros y en los sistemas de emergencia", sostuvo Longo, que también agregó que "la política de alcohol cero es la correcta". "No podemos estar dubitativos al respecto de esto", enfatizó.