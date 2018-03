Venias: el problema es Natalia Pereyra

Aunque no se ha tomado una decisión formal, integrantes de la bancada de senadores del Partido Nacional estarían proclives a votar el pedido de venia para Pablo Cabrera como representante de los trabajadores en el directorio de ASSE, pero no la de Natalia Pereyra, que es la persona propuesta en representación de los usuarios.

¿La razón? Es que a Cabrera se lo considera "representativo" de su sector y a Pereyra no, explicó a El País un miembro de la bancada. En relación a Cabrera, en la asunción de los directores políticos de ASSE se ratificó que tiene el apoyo de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), de COFE y del Pit-Cnt.

Pereyra pertenece al Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada, el cual tiene a unas 5.000 personas en sus plantillas. Sin embargo, en la elección que llevó a que fuera propuesta en 2016 para el cargo, participaron solo 38, un delegado de cada departamento y su suplente. O sea 76 personas.

Cuando cayeron los anteriores directores políticos encabezados por Susana Muñiz, al haber sido la mayoría de tres de los cinco, cayeron también Cabrera y Pereyra. Por eso ahora el Poder Ejecutivo volvió a enviar al Parlamento los pedidos de venia. En realidad debió hacerlo cuando pidió al Senado la autorización para nombrar a Marcos Carámbula, Marlene Sica y Julio Martínez.

El Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada nació en el año 2005. Con todo, de los tres movimientos de usuarios que están en el país, es el más antiguo. En la administración anterior tuvieron a una de sus referentes, Lilián Rodríguez, representando a los usuarios dentro de la Junta Nacional de Salud (Junasa). Cada uno de los afiliados paga por mes una cuota de 50 pesos.

Ya en 2016, cuando el Senado aprobó las venias de los anteriores directores de ASSE, incluyendo a Cabrera y Pereyra, los senadores Javier García (Partido Nacional) y Pedro Bordaberry (Partido Colorado) cuestionaron fuertemente la designación de quien supuestamente representa a los usuarios de la salud pública. García habló en concreto sobre su "falta de representatividad".

La semana próxima será clave para saber si Cabrera y Pereyra tendrán venias para volver a ASSE.