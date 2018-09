Vázquez sobre Almagro: "Discrepo totalmente, no lo apoyamos en sus dichos"

El presidente Tabaré Vázquez fue consultado esta mañana sobre su postura ante los recientes dichos del uruguayo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Almagro dijo recientemente que no habría que descartar una intervención militar en Venezuela.



“No me sorprendieron" las declaraciones de Almagro "porque viendo las actitudes que ha tomado el señor a lo largo de su acción como secretario general de la OEA en estos temas ha sido coherente con lo que ha venido desarrollando", opinó el presidente en rueda de prensa.



Y agregó: "Discrepo totalmente, no lo apoyamos en sus dichos y si hubiera un planteo de una reelección en el cargo de secretario general de la OEA el gobierno uruguayo no lo va a apoyar”.



Consultado sobre si con su actitud Almagro se alejo de la línea política del Frente Amplio, respondió: “Yo creo que sí”.

El gobierno uruguayo "no dará un paso atrás"

"No piense ninguna tabacalera que este gobierno va a dar un paso atrás". Esta fue la respuesta del presidente luego de que en las últimas horas se conociera la noticia de que el juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 3er Turno, Pablo Eguren amparó a la tabacalera British American Tobacco Limited (BAT) tras un recurso que ésta presentó contra un decreto del Poder Ejecutivo que establecía que desde febrero del año próximo, todas las cajillas de cigarrillos deberían ser visualmente idénticas (cajillas planas).

Vázquez dijo que "sobre los intereses comerciales están los intereses de la salud pública" y que "el gobierno va a seguir defendiendo categóricamente la salud de la población".

El mandatario señaló que a "esta resolución de la Justicia la respectamos, pero ya hemos presentado un recurso de amparo para seguir adelante con la política de combatir este flagelo de la humanidad que es el tabaco".

RELACIONADAS "Para luchar contra las enfermedades no transmisibles no se necesita gran cantidad de dinero; se necesita educar" By Rosana Decima "Para luchar contra las enfermedades no transmisibles no se necesita gran cantidad de dinero; se necesita educar" "Para luchar contra las enfermedades no transmisibles no se necesita gran cantidad de dinero; se necesita educar" Suspenden el decreto de cajillas planas tras recurso presentado por tabacalera By Rosana Decima Suspenden el decreto de cajillas planas tras recurso presentado por tabacalera Suspenden el decreto de cajillas planas tras recurso presentado por tabacalera Vázquez ordenó realizar campaña sobre los riesgos del consumo de marihuana By Bruno Scelza Vázquez ordenó realizar campaña sobre los riesgos del consumo de marihuana Vázquez ordenó realizar campaña sobre los riesgos del consumo de marihuana

Ante la pregunta de uno de los periodistas, que le consultó al presidente si el tema de la lucha contra el tabaquismo se ha politizado, Vázquez respondió: "A usted qué le parece?".



Y agregó que es "paradójico" que la oposición acompañó al gobierno en la campaña antitabaco y ahora "cuando surge una situación de este tipo, actúa de manera automática llamando a ministros al Parlamento, generando situaciones que no condicen con lo que ha hecho la oposición cuando acompañó al gobierno en esta lucha".

La sentencia judicial a la que accedió El País fue calificada como "improcedente" por el Poder Ejecutivo. La tabacalera considera que es "imposible cumplir" con el decreto que le otorga potestad al Ministerio de Salud Pública (MSP) para determinar el color, tamaño, diseño de todos los envases y envoltorios de productos de tabaco en su interior y exterior, así como el texto, color, estilo y tamaño de letra, y la publicación o posición de las leyendas de los envases.



A su vez, BAT entiende que los seis meses dispuestos por el decreto para la instrumentación de la medida suponen "un plazo demasiado corto" y que "por consecuencia, la empresa deberá retirarse del mercado al no poderlo cumplir". Además, "el decreto es contrario a una conducta anterior del Poder Ejecutivo cuando remitió al Parlamento un proyecto de ley con idéntico contenido al del decreto", y que este fue "dictado ante la demora en aprobarse el proyecto de ley enviado al Parlamento".

Preparan operativo similar al de Casavalle.

El mandatario dijo que en las próximas horas se reunirá con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para planear un operativo similar al que recientemente se realizó en Casavalle, donde se demolieron viviendas y se realojó a cientos de familias.



Vázquez contó que la reunión con Bonomi será “para diseñar la próxima salida", de la cual dijo no adelantará ahora cómo será, dónde ni cuándo.



El presidente, hablando de las formas en que actúan los narcotraficantes en algunos barrios, dijo que lo hacen "de muchas maneras" y que una de ellas es que los mismos "pueden ganar espacio de poder corriendo a la gente de sus viviendas, asaltando una y otra vez a los modestos comercios" hasta que "los corren , se instalan ellos, le fían a la gente o les dan cosas gratis y congenian o ganan la simpatía del barrio, actúan de muchas maneras".



Vázquez dijo que en los lugares que están recibiendo información que eso sucede, "vamos a actuar".



Agregó que en las próximas horas definirán el lugar y que "va a ser ates de fin de año" que se realice el operativo.