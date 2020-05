Salinas molesto con ASSE: "Es una estigmatización innecesaria" reportar casos por barrio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Monarca tuvo un movimiento inusual este viernes a la mañana cuando en la intersección de camino El Oriente y la calle 4, se instaló un vacunatorio móvil del Ministerio de Salud Pública (MSP) para combatir la gripe.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian y el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Sergio Rico, dijeron presente en dicha actividad a la que denominaron "¡Ponele el brazo! Vacunate contra la gripe".

Salinas indicó que el objetivo en el vacunatorio no será únicamente que se aplique la vacuna antigripal sino también todas las vacunas que sean necesarias para los niños. "El objetivo es que se ponga el día el certificado de vacunación con motivo de que no han comenzado las clases a nivel primario, así que la vacuna que falte se administra en este vacunatorio móvil".



Por otra parte, el ministro indicó que no está de acuerdo que se comuniquen los casos de coronavirus por barrio, tras ser consultado por los dos nuevos casos de COVID-19 en El Monarca confirmados por ASSE este viernes.



"Consideramos que es una estigmatización innecesaria decir que hay dos casos en El Monarca, o que hay tantos casos en Belvedere, en Carrasco o en Paso Carrasco", indicó el jerarca.



Informado sobre que fue la administración la que emitió el comunicado indicó: "No digo que no sea oficial el comunicado por parte de ASSE, digo que no me parece una buena forma de estigmatizar a un barrio por tener uno, dos, tres casos o los que se hayan detectado. Me parece que la información es transparente pero se debe referir a la región de Montevideo, de Canelones y lo importante es la importancia del trabajo que se viene haciendo en profundidad", agregó.



"Dicen 'se detectaron dos nuevos casos' sí, porque tenemos una política activa de hacer un muestreo aleatorio donde en este momento se llevaban 88 personas hisopadas y se van a completar 127", expresó.

Salinas hizo referencia además a los casos de coronavirus en los residenciales de la capital. "Se detectaron en siete residenciales casos de los cuales fueron detectados en 56 personas con casos positivos".

En la primera hora, unos 60 vecinos le hicieron frente al frío y se acercaron para recibir la inyección, si bien se espera que esta jornada se den aproximadamente 300 vacunas.

A los puestos de control las familias llegan juntas y antes de entrar se les da un tapabocas y alcohol en gel para las manos. El Monarca, que abarca 12 manzanas aproximadamente, permanece en silencio y solo se escuchan los llantos de los niños tras recibir la vacuno.

Cuando Salinas llegó al lugar lo primero que hizo fue tener una reunión con los referentes del lugar para ponerse al tanto de la situación. Satdjian por su parte se quedó con los niños que estaban en el vacunatorio y les explicó la importancia del uso del tapabocas así como que no tenían que tener miedo de la vacuna antigripal.

Si bien el objetivo de la cartera es que dicha vacuna alcance a toda la población, a diferencia de otros años, la idea es comenzar contemplando a los sectores más vulnerables.



El MSP aclaró que la vacuna antigripal "no protege contra el coronavirus, pero sí previene de otras infecciones respiratorias que podrían agravarse".

Justamente El Monarca fue el primer asentamiento donde se confirmó un caso de coronavirus y también fue la primera zona con estas características donde se empezaron a realizar testeos de COVID-19. Además, este viernes se confirmaron allí la existencia de dos casos positivos de distintas familias del barrio.

Plan de vacunación contra la gripe:

Desde el pasado 1 de mayo pueden agendarse niños entre 6 meses y 5 años, así como también hasta 2 cuidadores de menores de 6 meses. En este caso el período de vacunación va del 13 de mayo al 23 de mayo.



El resto de la población podrá agendarse a partir del 8 de mayo aunque la vacunación contra la gripe para este grupo comienza el 11 de mayo.



Se puede pedir hora a través de la página web del ministerio o llamando al teléfono 0800-4567 para agendar la vacunación de niños de 6 meses a 5 años, mayores de 65 años y la población incluida en la segmentación prevista anteriormente.