Vacunas de Covax "llegaron tarde" y cerca del vencimiento, criticó Álvaro Delgado

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, criticó este martes al Mecanismo Covax en el que Uruguay tenía "reservado 1.750.000 dosis, para el 20% de la población" y enfatizó en que "en los hechos no ocurrió así: llegaron tarde, llegaron determinados tipos de vacuna, con poco período para la fecha de vencimiento".



"Y se dieron las que se dieron", agregó Delgado y acotó que se reservaron las segundas dosis para los que se dieron la primera.



No es la primera vez que Delgado se expresa en forma crítica sobre el Covax. En abril había señalado que el mecanismo "no estuvo a la altura de las circunstancias y del momento".



Por el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llegaron a Uruguay el pasado 4 de abril las primeras 48.000 dosis de AstraZeneca. El gobierno, haciendo caso a las recomendaciones de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV), decidió que fueran administradas solo a mayores de 60 años.

Como informó El País, hasta la pasada semana fueron dadas 43.078 dosis, y a medida que pasan los días cada vez son menos las personas inoculadas con AstraZeneca. De hecho, en lo que va del mes solo cuatro recibieron una primera dosis con esta vacuna.



El problema está en que este embarque de AstraZeneca vence el 30 de junio y el gobierno no tiene un plan para administrar estas casi 5.000 dosis que vienen sobrando.​