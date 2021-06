Las vacunas chinas en el banquillo: ¿qué dicen tres expertos uruguayos?

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Un artículo publicado por The New York Times se hizo viral ayer en Uruguay. ¿El motivo? El texto hacía algunas proyecciones a partir de lo que viene sucediendo en países que administraron las vacunas chinas (Sinovac y Sinopharm).

La publicación alerta que el mundo pospandémico se dividirá en tres “tipos” de países. En primer lugar estarían aquellos que vacunaron con vacunas como Pfizer y Moderna, que logran una efectividad superior en cuanto a la prevención de la infección, por lo tanto, aseguran una “normalidad social” en el corto plazo. En segundo lugar estarían los países pobres que no tuvieron ningún acceso a la vacunación y, tercero, los que administraron alguna de las dos vacunas hechas en China. Los de este último grupo han logrado una alta cobertura de vacunación, pero están “parcialmente inmunizados” por la efectividad para prevenir los contagios que estas dosis logran. Uruguay entraría, según la calificación, en este tercer grupo.

El artículo colocó a las vacunas chinas en el banquillo, principalmente porque se menciona que los países que las utilizaron tendrán que “lidiar con cuarentenas, hisopados y restricciones a la vida cotidiana durante meses o años”. Además se menciona que la economía “se resentiría” en estos lugares y que, además, “a medida que más ciudadanos cuestionen la eficacia de las vacunas chinas, también puede resultar más difícil convencer a las personas no vacunadas de que se sometan a ellas”.



En Uruguay hasta el momento se han administrado más de 2.700.000 dosis de la vacuna de Sinovac y, a pesar de que en las últimas semanas se comenzó a ver un descenso sostenido en la cantidad de contagios diarios, es cierto que el “efecto vacuna” tardó más de lo que los expertos esperaban.

La posición en la que queda Uruguay para enfrentar la vida pospandemia, habiendo administrado a la mayoría de su población una vacuna china, es algo que no genera consenso entre los especialistas. Por otro lado, estos creen que la amenazante llegada de la variante Delta, más transmisible que la P1, podría poner en jaque los logros obtenidos hasta ahora.

Gonzalo Moratorio: “La discriminación entre vacunas no sirve”

El virólogo del Instituto Pasteur, Gonzalo Moratorio, consultado por el artículo de The New York Times, dijo que diferenciar entre los tipos de vacuna de acuerdo a su efectividad para prevenir la enfermedad “puede servir para disminuir los contagios más rápidamente”, pero no está de acuerdo con que “los países pueden ser juzgados en función de sus vacunas, pues la discriminación entre estas no sirve”.



Moratorio remarcó que Uruguay ha combinado las diferentes plataformas de vacunas según el tipo de población. “El fin último es reducir de forma muy sensible el desarrollo de la enfermedad grave y eso ya se está logrando”, dijo. Además, el virólogo enfatizó en el hecho de que la plataforma que tiene Coronavac (de virus atenuado) es de las más conocidas y utilizadas en el mundo y además “ha mostrado en la vida real mejores resultados de eficacia que los obtenidos en sus ensayos clínicos de fase 3”, en referencia a que los primeros datos del Instituto Butantan (Brasil) que arrojaron una eficacia cercana al 50%. En Uruguay la efectividad para prevenir la enfermedad fue del 64%.



Ante la llegada “inminente” de la variante Delta que pronosticaron algunos expertos, Moratorio explicó: “Me parece importante seguir de cerca la evolución de los viajeros que lleguen y que en poco tiempo se hagan un test PCR para poder detectar la posibilidad de que tengan la variante”. Además, teniendo en cuenta que el gobierno aprobó que los uruguayos que estén inmunizados no tienen que hacer cuarentena si vuelven de viaje, dijo que “es una medida a considerar” volver a implementar el aislamiento obligatorio para estas personas.