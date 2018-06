Vacunarán a varones de 12 años contra el HPV

En el Ministerio de Salud Pública (MSP) saben que la medida de incluir a los varones en la nómina de quienes pueden recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) que previene el cáncer de cuello de útero en las mujeres, puede ser rechazada por algunos sectores sociales y de la Academia. Sin embargo, las autoridades de esa cartera pusieron el pie en el acelerador y convocaron a una reunión en la semana próxima para comenzar a evaluarlo.

Por tal motivo, ya se conformó una Comisión Nacional Asesora de Vacunas integrada por asesores del propio MSP, académicos y sociedades científicas, indicaron en el MSP a El País. El martes están convocados representantes de distintas áreas de la propia cartera como de la División de Epidemiología, Inmunización, Farmacoeconomía, y otras como el Programa Niñez del Hospital Pereira Rossell, el Departamento de Medicina Preventiva y Social, representantes de Medicina Familiar y Comunitaria y de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP).

Según informaron a El País, la posición de todos los convocados a la comisión es favorable a la propuesta para que varones de entre 9 y 26 años puedan recibir al igual que las niñas la vacuna que no es obligatoria, es decir, no se encuentra en el esquema obligatorio de vacunas.

Pero Mujer y Salud del Uruguay (MYSU) es una de las organizaciones que considera que la medida no es necesaria. Su presidenta Lilián Abracinskas, dijo a El País: "No apoyamos vacunar obligatoriamente a nadie, ni niños ni niñas". La activista por los derechos de la salud de las mujeres, indicó que "la investigación sobre la eficacia de la vacuna en la prevención del cáncer de cuello de útero es el tema del debate. Reducir la circulación del virus no alcanza para decir que es efectivo para prevenir el cáncer", apuntó.

Por otro lado, Abracinskas consideró que "el otro tema controversial es quién financia los estudios de los que habla el MSP, porque en general hay conflicto de intereses dado que suelen ser financiados por la propia industria de la vacuna".

En marzo, cuando se conoció que el MSP realizaría una campaña de vacunación en escuelas, la medida fue rechazada por grupos de padres. Una página de Facebook integrada por padres de escolares reunía a más de 13.000 personas, así como a unos pocos pediatras, que rechazaron la estrategia del MSP de concurrir a las escuelas a inocular contra el virus debido a los posibles efectos adversos que provocaría la aplicación de la vacuna.

En 2016 el MSP anunció que comenzaría a ser gratuita y obligatoria para todas las niñas de 12 años desde 2017, medida totalmente repudiada por médicos y varias ONG. La vacuna no es obligatoria ya que no está contemplada en el esquema.

El virus del papiloma humano causa infecciones transmisibles en piel (verrugas cutáneas y genitales), y mucosas (aparato genital y orofaríngeo). Según informó el propio MSP, la infección por algunos genotipos de este virus se relaciona con el cáncer de cuello de útero. Las infecciones por el virus del papiloma humano son las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes. Hasta un 70% de mujeres sexualmente activas se infectan al menos una vez en su vida.

La vacunación es más eficaz cuando se administra antes de iniciar las relaciones sexuales, por eso es que la edad elegida son los 12 años. La cartera indicó que "se han administrado más de 200 millones de dosis en todo el mundo. Los datos de seguimiento han demostrado que estas vacunas son muy seguras".

Pediatras a favor.

La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) defendió la inmunización contra el HPV tanto en niñas como en niños. Si bien hay unos pocos profesionales como el ginecotocólogo exsubsecretario de Salud Pública y actual jefe de Maternidad del Hospital Pereira Rossell, Leonel Briozzo, que entiende que la vacuna no cubre la totalidad de las cepas productoras del cáncer de cuello uterino, la SUP en su conjunto no lo cree así.

La integrante de la SUP, la infectóloga pediatra, epidemióloga y profesora de Pediatría, Mónica Pujadas, dijo a El País que el martes comenzará a estudiarse la posibilidad de que los niños también puedan recibir la vacuna: "El objetivo número uno es mejorar la cobertura de la vacunación en las mujeres porque sigue siendo baja su inoculación. Estamos muy preocupados", señaló.

Al ser consultada sobre la edad exacta en la que un niño debe ser vacunado contra el HPV, la médica explicó que "las edades son similares a las de las niñas, pueden ser entre los 9 y 26 años, lo ideal es antes del inicio de las relaciones sexuales y por razones prácticas a los 11 y 12 años que es cuando se vacuna contra otros antígenos como el tétanos. La idea es intentar de que se coincida", agregó.