La vacunación en escuelas comenzó con objeciones

Las madres saben de esto?, mi pediatra había dicho que esa vacuna no era necesaria", interpelaron ayer dos niños del grupo de la mañana de 6° año de la escuela 72 "Japón" del Buceo a una vacunadora, en una charla explicativa previa a la vacunación. El Ministerio de Salud Pública (MSP) inició ayer la campaña de vacunación en las escuelas públicas y privadas en medio de una serie de cuestionamientos de padres, médicos y activistas por la efectividad de la inyección que previene el virus del papiloma humano (HPV).

"Las madres saben esto y ahora hay más información y muchas cosas, de todas formas vamos a vacunar solo a los que las madres hayan autorizado", respondió la vacunadora. Entre los padres del grupo de 22 niños de los cuales 11 son niñas, seis padres decidieron que sus hijas no se inoculen contra la enfermedad por varios motivos: porque aún no consultaron con su pediatra, porque están en total desacuerdo con la efectividad de la vacuna o por sus eventuales efectos adversos.

"Está muy controvertida esa vacuna, hay muchos pediatras que dicen que sí, la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) que es la que nuclea a todos los pediatras apoya, fomenta y la promueve, pero algunos otros no", agregó la funcionaria. Seis equipos de vacunadores integrados por profesionales de policlínicas municipales o de la Lucha Antituberculosa y estudiantes de Medicina o Enfermería concurrieron a vacunar en diez escuelas de los barrios de Buceo, Pocitos y Cerro. En total pretendían vacunar a más de 450 niños. A última hora de ayer en el MSP no estaban disponibles las cifras, según constató El País.

Previo consentimiento de los padres, se administrarán las vacunas dpTa (vacuna triple bacteriana con un componente antipertussis acelular) a niñas y niños. Protege contra tétanos, difteria y tos convulsa. Se administrará la HPV solo para las niñas. Se vacunará en 2.022 escuelas públicas y en 357 privadas. El horario de vacunación es desde las 12 hasta las 18 horas y la tarea estará a cargo en Montevideo de seis equipos del MSP, integrados por vacunadores. El subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, dijo en rueda de prensa que "la intención es copiar un poco lo que se realiza en otros países porque a esta edad, es una etapa compleja y estamos preocupados por mantener buenas coberturas de vacunación". Por otro lado, "nos parece importante mejorar los niveles de vacunación con respecto al HPV", señaló. "Los padres están en todo su derecho a decir que sí y que no, esto es una campaña del ministerio. Los padres son los responsables de la salud de sus hijos", agregó Quian.

En una carta dirigida a los medios de comunicación, el grupo de padres denominado "No obligatoriedad de la vacuna contra VPH-Uruguay" que nuclea a más de 13.000 personas en la red social Facebook, pidió a los padres que "no permitan que vacunen a sus hijas si no lo desean". Por su parte, el ginecotocólogo y exsubsecretario de Salud Pública, y actual jefe de Maternidad del Hospital Pereira Rossell, Leonel Briozzo, mantiene sus discrepancias con las autoridades de Salud sobre la obligatoriedad de la inoculación de la vacuna que en 2012 era ofrecida bajo un consentimiento informado y que en 2015 pasó a ser recomendada, es decir, no requirió más del consentimiento. En 2016 el MSP anunció que comenzaría a ser gratuita y obligatoria para todas las niñas de 12 años desde 2017. Actualmente la vacuna no es obligatoria ya que no está contemplada en el esquema de vacunación. El virus del papiloma humano causa infecciones transmisibles en piel (verrugas cutáneas y genitales) y mucosas (aparato genital y orofaríngeo). Según informó el propio MSP, la infección por algunos genotipos de este virus se relaciona con el cáncer de cuello de útero. Las infecciones por el virus del papiloma son las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes y en Uruguay se diagnostican 350 nuevos casos por cáncer de cuello de útero al año.

Quian: "que vengan a discutir al MSP"

El subsecretario del MSP, Jorge Quian, invitó a los llamados grupos antivacunas a "discutir en el ministerio sobre la importancia" de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Quian desafió a los que promueven la no vacunación a conversar sobre la importancia de la inoculación. Al ser consultado por la molestia de los colectivos luego de que él mismo los hubiera denominado como "ignorantes científicos", Quian dijo que "ojalá que les haya molestado lo suficiente para venir a discutir al ministerio sobre la importancia de la vacuna". Quian indicó que "en el mundo ya se han aplicado más de 200 millones de dosis contra HPV y la información que existe es que quienes se han vacunado, tienen menos posibilidad de contagiarse".

Por otro lado, indicó que "también está demostrado que las mujeres vacunadas tienen menos lesiones precancerosas en el cuello del útero que las que no se vacunaron". "Yo no voy a discutir con ningún colega ni ninguna sociedad si no es con argumentos científicos", agregó. En una entrevista con El País en 2017 Quian, entonces director general de Salud, indicó que "en todos lados hay pequeños grupos, hay en Montevideo, Maldonado, en Rocha". "Dice el filósofo español Fernando Savater que lo que se respetan son las personas, las ideas se combaten y las ideas de los antivacunas, lo que transmiten es una ignorancia científica", señaló el subsecretario de Salud.

Preparan acciones contra el sarampión

El Ministerio de Salud Pública (MSP) trabaja en una campaña de comunicación para la vacunación contra el sarampión que comenzará en mayo. De todas maneras, a partir del registro de un caso autóctono en Argentina, las autoridades indicaron este fin de semana que aquellas personas que no tengan registrado en su Carné de Esquema de Vacunaciones las dos dosis, deben concurrir a vacunarse, excepto aquellos nacidos antes de 1967, ya que la enfermedad antes de ese año era extremadamente común por lo que cuentan con inmunidad por haberse expuesto naturalmente al sarampión.

El Ministerio de Salud de Argentina exhortó a la población a completar el calendario nacional de vacunación que incluye la triple viral que previene el sarampión, la rubeola y las paperas y cuya primera dosis se da al año de vida. "Ante el caso confirmado de sarampión, recomendamos: Ante la presencia de fiebre mayor a 38ºC y erupción de la piel, consulte a un médico. Corroborar que estén completos los carnets de vacunación de los niños", publicó el ministerio de Salud porteño en su cuenta de Twitter. Desde el año 1999 no se registran casos de sarampión en el Uruguay. Según informó el MSP en un comunicado, el sarampión "es un evento de notificación obligatoria y su reporte es obligatorio para el personal de salud así como para directores de centros educativos, entre otros".

El sarampión es una enfermedad causada por un virus, que produce un cuadro potencialmente grave. Se caracteriza por la ocurrencia de fiebre y erupción cutánea, acompañada de síntomas respiratorios. Frecuentemente se presenta con conjuntivitis (ojos rojos) y corrimiento por la nariz.

En caso de viajar, las autoridades recomiendan a quienes lo hagan "consultar previamente a su médico para determinar si requieren medidas específicas. Niños y adultos sin contraindicaciones deben contar con su CEV al día para viajar a países afectados (contar con 1 o 2 dosis de vacuna SRP según la edad)". Además, en el caso de los viajeros de 6 a 12 meses de edad, que visitarán aéreas con transmisión activa de sarampión, "se aconseja la administración de una dosis de vacuna SRP al menos 2 semanas antes de la partida". "Esta dosis no forma parte de las 2 dosis incluidas en el CEV, que deberán ser aplicadas a las 12 meses y 5 años de edad según esquema vigente", informó la cartera.