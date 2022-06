¿La vacuna contra la gripe da gripe? MSP busca derribar mitos sobre la vacunación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Cuando nos informamos, los mitos se derrumban", dice el Ministerio de Salud Pública (MSP) en sus redes sociales, donde comparte un video en el que se busca tirar abajo varias frases que se suelen escuchar en relación a la vacuna contra la gripe y que no son correctas.

"La vacuna contra la gripe da gripe" es la primera y quizá la más escuchada de todas. Pero esto es falso, remarca el MSP y explica que "las vacunas ayudan a desarrollar inmunidad, sin provocar la enfermedad".



Por otra parte, se indica que también es falsa la creencia de que "es suficiente la vitamina C para prevenir la gripe" y que para no enfermarse "hay que abrigarse y chau".

Otro de los "mitos" que se derrumban en el video es que la gripe "es como un resfrío fuerte". El Ministerio recalca que "un resfrío es una enfermedad leve, la gripe puede derivar en complicaciones como neumonia y bronquitis".



Además, se aclara en el video que no es correcto decir: "te tomas un antibiótico y ya está", porque "los antibióticos sirven para combatir infecciones causadas por bacterias, la gripe es producida por un virus".



Y también hay datos útiles para quienes quieran vacunarse. Uno es que es falso que alguien que está resfriado no se puede vacunar. Esto solo aplica para el caso de que la persona tenga fiebre. Y otro: estar tomando antibióticos no es contraindicación para recibir la vacuna.



En la web del Ministerio de Salud Pública está disponible toda la información respecto a los vacunatorios.