Vacuna contra el COVID-19 y alergias: MSP informó sobre cuidados y contraindicaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ante las frecuentes dudas que se le plantean por parte de pacientes con trastornos alérgicos sobre la vacuna contra el COVID-19, el Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó un documento con información sobre el tema, que elaboró la Sociedad Uruguaya de Alergia e Inmunología.

En el texto se plantea que, "al igual que todas las vacunas", las que son contra el coronavirus "pueden causar efectos adversos". No obstante, la frecuencia "es extremadamente baja" en el caso de las reacciones alérgicas severas.



"Las creencias equivocadas en relación a las reacciones alérgicas por la vacunación pueden tener consecuencias muy negativas, tanto para el individuo que no es vacunado como para la sociedad. Debe tenerse presente que la vacunación es un fenómeno comunitario, cuanto mayor sea el número de personas vacunadas, mayor será el freno a la propagación del virus y mayor será el control de la enfermedad", señala el texto.



Y se indica además que, "dado que los trastornos alérgicos son muy frecuentes (aproximadamente el 30% de las personas presenta alguna forma de alergia), es muy importante que la población general y en particular, los profesionales de la salud, tengan la información completa y adecuada para adoptar y/o recomendar las medidas apropiadas con respecto a la vacunación".

La Sociedad Uruguaya de Alergia e Inmunología afirma que "algunas personas presentan factores de riesgo que, si bien no contraindican la vacunación, exigen medidas de cuidado especiales para una vacunación segura". A continuación los que se presentan en el documento:



- Personas con antecedentes de reacciones alérgicas severas previas, de tipo anafiláctico, especialmente las inducidas por medicación inyectable y la anafilaxia de causa desconocida.



- Personas portadoras de enfermedades que predisponen al desarrollo de una reacción anafiláctica, como la mastocitosis, especialmente en su forma sistémica.



- Personas que reciben medicamentos que pueden inducir una resistencia al tratamiento requerido para una eventual reacción anafiláctica (como los betabloqueantes).



- Pacientes de edad avanzada, especialmente si tienen factores de riesgo adicionales.



- Pacientes con enfermedades generales, como por ej. trastornos respiratorios crónicos no controlados, trastornos cardiovasculares previos como cardiopatías u otras enfermedades generales severas".

El documento aclara aclara que, aunque "ninguno de estos factores contraindica la vacunación, en estos casos se sugiere consultar a médico general o especialista".



Los pacientes con "antecedentes de reacciones alérgicas severas, y muy especialmente si existen antecedentes anafilácticos, se recomienda sean evaluados previamente por especialista alergólogo".



Por otra parte, indica que las "personas con antecedentes de anafilaxia deberían recibir su vacunación en un ambiente hospitalario en donde existen condiciones adecuadas para el tratamiento inmediato y el seguimiento evolutivo del paciente".

El documento explica cuáles son las únicas contraindicaciones a la vacunación contra el COVID-19:



- Antecedente de una reacción severa de tipo anafiláctico a la primera dosis de vacuna COVID-19 Aquellas personas que hayan presentado una reacción alérgica inmediata o anafilaxia a la primera dosis de una vacuna COVID-19 no deberían recibir la segunda dosis de esa vacuna u otra con similares componentes. Si la vacuna que produjo la reacción adversa fue una vacuna de plataforma ARN como Pfizer, es posible, luego de evaluar adecuadamente al paciente, administrar una vacuna COVID-19 con plataforma diferente, como la vacuna Coronavac de Sinovac.



- Antecedente de una reacción severa de tipo anafiláctico a los componentes de la vacuna COVID-19 Aquellas personas que presenten una alergia de naturaleza inmediata al polietilenglicol o al polisorbato (que puede dar reacciones cruzadas) no deberían recibir la vacuna COVID-19 de plataforma mRNA como Pfizer o Moderna. En este caso el paciente puede recibir una vacuna que no contenga PEG como la vacuna Coronavac de Sinovac.