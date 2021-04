Usuarios de Salud Pública y Privada propusieron 7 medidas para bajar contagios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Mesa Ejecutiva del Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada propuso una serie de medidas para combatir el aumento de los casos de coronavirus, a través de un comunicado emitido este lunes en el que se hace al bajo número de vacunatorios en todo el país.

"En varios lugares del interior, no se cuenta con el número suficiente de vacunatorios en una relación adecuada con la población. Por ejemplo en Canelones, se inició con sólo cinco vacunatorios, lo cual es totalmente insuficiente para la población", consideraron. "Desde algunos lugares, se

hace necesario tomar hasta dos ómnibus para llegar a vacunarse", agregaron en la misma línea.

Por otra parte también reclamaron respecto al sistema de agenda el que, según consideraron, "se vio superado". "No es posible que resulte ser una complicación lograr agendarse para ser vacunado, tener que trasladarse (cuando es absolutamente necesario reducir la movilidad), como por ejemplo en el departamento de Colonia, con catorce ciudades y tan solo tres vacunatorios", agregaron.

Dentro de las medidas propuestas se destaca entonces el pedido de un aumento "urgente" de los puestos de vacunación, la extensión de su horario y de los días, "incluso vacunando en los fines de semana".

"Es necesario agregar RRHH, teniendo en cuenta a los profesionales de la salud, que en los últimos días se han ofrecido voluntariamente para dar una mano", indicaron.

También propusieron "mantener cerradas las oficinas públicas no esenciales", cerrar los "bares y similares, por considerar que no son de primera necesidad" y los "comercios e industrias no esenciales".

Por otra parte pidieron "apoyo económico a sectores que aun no han sido contemplados" y "utilizar todas las medidas que ayuden a disminuir la movilidad; extender plazos de seguro de paro, de licencias especiales etc".

"Es absolutamente imprescindible que las camas de CTI, de ASSE o de prestadores privados, sean controladas y manejadas, en forma centralizada desde el MSP", agregaron.

"Creemos que llegó la hora de la gente. Por ello es imperioso, tomar todas las medidas que lleven a disminuir la movilidad, acelerando el proceso de vacunación, para intentar llegar al invierno con la mayor parte de la población vacunada, logrando la inmunidad de rebaño", expresaron.

El movimiento consideró que "es hora de dejar de pasar facturas señalando que la culpa es de otros" y añadió: "De esta situación salimos juntos, el pueblo poniendo los brazos y el gobierno asumiendo sus responsabilidades,

adoptando medidas con sentido común, y sobre todo, humanas, por encima de las demás variables".