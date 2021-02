¿Por qué algunos uruguayos no quieren vacunarse contra el COVID-19?

Julio Medina, infectólogo

“Esta encuesta ayuda a visualizar algunos aspectos importantes hacia donde se debe enfocar la promoción de la vacunación contra la COVID-19. Hay un porcentaje no despreciable de personas que están vacilando mucho si vacunarse o no. Hay que trabajar para que el beneficio a nivel de la salud pública sea el máximo.

Es cierto que la desinformación y la información errónea que se difunde, sobre todo por redes sociales, determina que muchas personas duden en darse la vacuna contra la COVID-19. Pero también es cierto que enfocarse sólo en la desinformación pasaría por alto las preocupaciones reales de las personas. Tenemos que comprender que la incertidumbre se ha instalado desde hace ya bastante tiempo y eso determina ansiedad y dudas.

Algo que preocupa es la seguridad de las vacunas dado la velocidad en el desarrollo de las mismas. Tenemos que informar más sobre este aspecto: una plataforma acelerada de desarrollo no ha puesto en riesgo la seguridad.

Como bien mencionan algunas plataformas de ciencias sociales (SSHAP), la vacilación sobre las vacunas varía desde reservas y preocupaciones menores hasta una negativa total. No todos son "anti-vacunas".

Así como las personas pueden sentirse reacias a vacunarse debido a preocupaciones sobre su seguridad, también pueden sentir ansiedad por no acceder a las vacunas”.