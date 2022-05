¿Uruguay enfrenta una nueva ola por covid-19? Esto dicen los expertos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta semana la ministra del Salud Pública argentina, Carla Vizzotti, dijo que el país vecino está “empezando una cuarta ola de covid-19” en una “situación totalmente distinta” a las anteriores. Estas declaraciones se producen después 15 días de aumento de casos, casi idéntico al que tiene Uruguay y, sin embargo, de este lado del río todavía no se habla de ola.

Hoy el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitirá un nuevo reporte semanal de cifras covid y, según los expertos consultados por El País, la determinación de tratarse o no de una nueva ola tendrá que ver con el porcentaje de aumento de casos.



En el reporte del lunes pasado se registraron 5.549 casos nuevos de covid. El informe anterior daba cuenta que en una semana se habían registrado 2.830 positivos, por lo que el incremento fue del 96%. “Se trata de un aumento, pero es cierto que cuando empezó la segunda ola con el ingreso de ómicron, en diciembre, también empezamos así”, sostuvo la pediatra e infectóloga Catalina Pírez. Para la experta “si se siguen duplicando los casos con la misma proporción”, tal vez “ya se podría catalogar de ola”, pero “es temprano” para hacerlo.



Pírez explicó que el aumento en los contagios está asociado a que “la nueva variante BA.2 es muy transmisible” y eso “se suma a una falta de cuidados generalizada con muchas reuniones en espacios cerrados”.

El último informe del Instituto Pasteur revela que actualmente el 35% de los casos de covid en Uruguay se explican por la variante BA.2, mientras en marzo esa cifra era del 5%. A pesar de que no se sabe con exactitud cómo se comporta de manera clínica, su mayor presencia trajo un aumento de los contagios.



Más allá de la variante, el sistema sanitario hoy recibe un impacto con respecto al covid-19 que es casi nulo si se lo compara con las olas anteriores. Esto se explica “por las características de variantes menos agresivas y también por la inmunidad adquirida por vacunas o por una infección previa”, sostuvo la infectóloga Susana Cabrera.

Laboratorio del Institut Pasteur. Foto: Leonardo Mainé.

Subdiagnóstico.

La primera ola uruguaya llegó tarde. Casi un año después que el resto del mundo: fue entre marzo y junio, cuando las vacunas todavía no habían alcanzado la protección necesaria. Luego, a pesar del ingreso de la variante delta en julio no se produjo una nueva, como sí sucedió en el resto de los países. La segunda ola llegó en diciembre con ómicron. Una cepa diferente que infectó a muchas personas vacunadas sin generar un impacto mayor en las hospitalizaciones.



“Ahora tenemos que estar atentos, porque si bien está ocurriendo de forma progresiva y no con la misma magnitud que la ola de ómicron, igualmente hay una gran dificultad a la hora de comparar cifras porque estamos hisopando de forma menos amplía de lo que lo hacíamos”, indicó el infectólogo y asesor del MSP, Henry Albornoz.

Albornoz dijo que “es muy probable” que “tengamos un subdiagnóstico de casos en la medida de que no se hisopa a cualquier persona como antes”. “Comparar los tamaños de olas a partir del número de casos va a ser muy difícil porque antes hisopábamos extensamente, incluso lo hacíamos con los contactos asintomáticos y ahora solo lo habilitamos para los sintomáticos”, explicó el experto.



En este sentido, el médico Eduardo Savio remarcó que “en infectología el análisis crítico tiene que predominar” y, en lo clínico, “si se considera importante el test hay que hacerlo” y “flexibilizar un poco” la ordenanza del MSP. Para Savio, se debe pensar “que muchas veces las personas cambian su actitud cuando reciben un diagnóstico” y eso “puede ser fundamental” para evitar que los contagios.

Por su parte, la encargada del testeo y rastreo del Casmu, Alejandra Paolino, dijo que “se ven cientos de pacientes” que hace unos meses “se hubieran tenido que testear y ahora no lo tienen indicado”. Por lo tanto, no figuran en el reporte semanal del MSP. En ese marco dijo que, de todas maneras, en esos casos “se aconseja guardar una cuarentena preventiva y reposo”. Actualmente en la mutualista se hacen unos 150 test diarios, una cifra minúscula en comparación con el mes de diciembre, cuando se realizaban 1.000 por día.



Más allá de lo que pasa en el primer nivel de atención, la lectura de cifras es clave a futuro. “Estas dos próximas semanas serán importantes para saber si estamos ante un rebrote, porque el virus ha seguido circulando intensamente desde que bajó la ola de febrero, o si realmente estamos comenzando una nueva ola”, aseguró el virólogo Santiago Mirazo. Subrayó que el aumento de casos “aún si se convierte en ola” no debe “asustarnos porque es esperable”.