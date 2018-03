Ayer jueves el subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), Jorge Quian, participó en un seminario organizado por el Sanatorio Mautone en Punta del Este, y entre otras cosas dijo que hay abogados que "trafican" con su influencia para que pacientes inicien los recursos de amparo ante la Justicia. "(Estos profesionales) trafican con la angustia y el miedo a morir de pacientes (con enfermedades terminales). Es muy problemático", expresó.



Quian señaló que los recursos de amparo por medicamentos por fuera del Formulario Terapéutico Médico (FTM) del Plan Integral de Atención en Salud (Pias) aumentan año a año y exponen al MSP a "gastos injustificados" en muchas ocasiones.



Esta mañana Juan Ceretta, docente del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, respondió al jerarca diciendo que lo que dice Quian "duele un poco, pero no me extraña".



El abogado opinó que "en los últimos años la estrategia del MSP ha sido criticar el acceso a la Justicia de la gente".



Según Ceretta, "el paciente muchas veces tiene falta de información y no es asesorado debidamente", y "eso es lo que queremos compensar desde la facultad".



"Lo que hacemos es intentar que los pobres accedan a los mismos medicamentos que los ricos", agregó.



Ayer Quian informó que el Estado destinó en 2017 US$ 5.300.000 en medicamentos de alto costo para pacientes que iniciaron recursos de amparo ante la Justicia de lo Contencioso Administrativo.



Esos gastos, advirtió, se realizaron por fuera del presupuesto destinado a la salud que equivale al 9.2% del Producto Bruto Interno.



Mostrando una gráfica, el jerarca explicó ayer que en 2011 fueron ocho los recursos de amparo en reclamo de medicamentos que están por fuera del FTM. En 2012, la cifra trepó a 26 recursos de amparo; en 2013, 70; en 2014, 94; en 2015, 126 y en 2016, 26 casos a raíz de una ordenanza del MSP.



Según Quian, el presupuesto de salud tiene un límite y advirtió que la cartera ni el Fondo Nacional de Recursos están en condiciones de responder a todos los juicios que se presentan de medicina.



"Esas demandas al Ministerio de Salud son una parte importante de los conflictos que tenemos con la Justicia", dijo.

