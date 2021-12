Tres dosis anticovid reducen más de 800 veces las chances de morir en mayores de 50, dijo Salinas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó este martes que su cartera realizó junto a Agesic un estudio en base a big data, cerrado al 10 de diciembre, en el que se hizo el seguimiento y comparación de la incidencia del COVID-19 entre personas vacunadas con dos dosis de Sinovac y una de Pfizer y personas no vacunadas.

Para el análisis se hizo una división en dos franjas etarias: la primera, de 18 a 49 años, y la segunda, de 50 a 69 años.



Según Salinas, la tasa de incidencia de contagios cada 100.000 personas por día es 60 veces mayor en la primera franja etaria cuando se trata de personas no vacunadas que en personas que sí recibieron las tres dosis.



En la segunda franja, en tanto, la tasa de incidencia es 71 veces mayor en no vacunados.



Respeto a ingresos a CTI, dijo el ministro, la tasa en no vacunados, en la franja más joven, es de 275 veces mayor frente a los que tienen tres dosis. Y en la segunda franja es de 740 veces.



En fallecidos, la tasa es 50 veces mayor en personas no vacunadas en la franja de 18 a 49 años, y 812 veces mayor en el sector de 50 a 69 años.