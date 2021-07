Tratamiento para la fertilidad: ¿qué es el diagnóstico genético de preimplantación?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El doctor Roberto Suárez, ginecólogo, obstetra y director de la Clínica Suizo Americana, asegura que existen diferentes técnicas de fertilización, entre ellas la poco conocida el diagnóstico genético de preimplantación y la criopreservación de ovocitos.

"El diagnóstico genético de preimplantación, es un diagnóstico, como lo dice la palabra, cromosómico, genético y se estudia todo el ADN de los embriones que se consiguen en el laboratorio antes de implantarlos al útero de la futura madre", explica.



Suárez dice que no solo es un apasionado de este procedimiento, sino que también está convencido de que esta técnica se hace poco cuando debería realizarse mucho más, ya que "va a permitir tener la mejor tasa de embarazo".

"Nosotros sabemos que cuando transferimos embriones a una paciente, si no tenemos el diagnóstico hecho, puede haber embriones que cromosómicamente no son sanos, y los estamos transfiriendo. No van a dar un embarazo patológico, entonces ¿qué van a dar, prácticamente, en la totalidad de las veces? Que la paciente no se embarace, o que se embarace y tenga una pérdida muy temprana", indica.



Por lo tanto, si los embriones son descartados genéticamente y solo se transfieren aquellos que están cromosómicamente sanos, entonces las tasas de embarazo van a subir.