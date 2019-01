Tránsito: un fallecido por día en los primeros días de 2019

Por un despiste, o por una colisión entre vehículos, por intentar cruzar la calle cuando el semáforo estaba en rojo y no lo permitía o por una distracción. Por una u otra razón, los uruguayos siguen perdiendo la vida en el tránsito.

En los primeros diez días del año, fallecieron 10 personas en Uruguay, una por día, según datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) a los que accedió El País. Los fines de semana y las rutas nacionales fueron el común denominador de las primeras diez víctimas fatales que se cobró el tránsito. En estas primeras jornadas, hubo 663 siniestros de tránsito con distintos resultados que comprenden desde heridas leves a graves al fallecimiento de alguno de los involucrados.

Esta semana, el Hospital de Tacuarembó estuvo desbordado de pacientes que protagonizaron siniestros de tránsito. El 90% de los pacientes que están internados en el CTI del hospital de esa ciudad sufrió un siniestro de tránsito en los últimos días. "Se saturó el sistema por pacientes con politraumatismos por accidentes de tránsito", indicaron fuentes del centro. En la mayoría de los casos, se constató fractura de cráneo por el no uso del casco al transitar en moto. Es uno de los traumatismos más frecuentes que suelen atender los médicos del centro de salud de referencia en el norte del país.

El vocero de la Policía Nacional de Tránsito, Marcelo Moreira, dijo a El País que no se registró un incremento en la cifra de accidentes de tránsito en los primeros días del año. Sin embargo, en el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) 105 que depende de ASSE, informaron que sí hubo un "leve aumento en la demanda del CTI pero nada que no se haya podido manejar".

En diciembre la Unasev presentó los datos anuales preliminares cerrados al 9 de ese mismo mes. Los mismos mostraron que bajó la cantidad de lesionados con una tendencia creciente en la cantidad de fallecidos. Aumentó un 13,9% la mortalidad, mientras que disminuyó 6,1% la cantidad de lesionados en relación al año pasado. Hasta el 20 de diciembre, hubo 496 fallecidos en siniestros viales.

El presidente de Unasev, Fernando Longo, señaló que los sábados fueron los días en los que hubo más muertes a raíz de siniestros viales, y en materia de género los datos muestran que el 75% de los fallecidos fueron hombres y el 25% mujeres. Se informó además que del total de muertos según el vehículo en el que circulaba del 1 de enero al 9 de diciembre 2018, casi la mitad lo hacía en motocicleta.

En relación al lugar de fallecimiento, el 60% murió en el lugar del siniestro. "Esto muestra los problemas que tenemos en el país en la atención post siniestros y en los sistemas de emergencia", sostuvo Longo, que también agregó que "la política de alcohol cero es la correcta". "No podemos estar dubitativos al respecto de esto", opinó. Desde comienzos de 2017 rige la denominada "ley de alcohol cero", que inhabilita a conductores a manejar bajo sus efectos a nivel nacional.

La Unasev detectó un "período crítico" en el que ocurren más siniestros fatales, que se extiende desde las 20 horas de los viernes hasta las 8 del lunes. En ese lapso ocurren el 42% de los fallecimientos, protagonizados por jóvenes de 20 a 29 años en el 31% de los casos.

Motos. Según un estudio de la Fundación Gonzalo Rodríguez cerrado a fines de 2017, de un total de 29 niños y adolescentes fallecidos en 2016 como consecuencia de un siniestro de tránsito, 15 se desplazaban en una moto. Canelones fue el departamento de todo el país que presentó más cantidad de víctimas como consecuencia del traslado en un birrodado (20), seguido por Montevideo (18), San José (6) y Paysandú (5). De un total de 44 personas fallecidas en el departamento canario por siniestros viales, 20 murieron en accidentes en los que se trasladaban en moto.



La fundación recomienda regular el traslado de niños en motos, fiscalizar el uso de las medidas de seguridad y la tenencia de la libreta, y promueve el uso de casco para todos los ocupantes. A su vez, alienta a "generar espacios de análisis e intercambio que contribuyan a mejorar las condiciones de traslado de los niños que viajan en motos".