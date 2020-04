Más de 600 trabajadores de la salud privada al seguro de paro; FUS pide reunión de Junasa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) informó este jueves de tarde que en los últimos dos días centros de salud privados han enviado al seguro de paro a más de 600 trabajadores del área de la salud privada, en una coyuntura de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

En una conferencia de prensa convocada por la FUS, su secretario general, Jorge Bermúdez, puntualizó que si bien se trata de envíos al seguro de paro de cargos provenientes de "algunos sectores vinculados al marketing, áreas administrativas", las instituciones de salud privadas "están mandando gente que integra un equipo de salud", indicó.

En tanto, el dirigente sindical consideró que "no hay explicación" de dicha medida, y destacó que "no son todas las instituciones" las que tomaron esta decisión.

Asímismo, Bermúdez destacó: "Plantear que la FUS va a generar alguna medida que distorsione la atención del usuario, de ninguna manera. No pasa por nuestra cabeza". En tanto, consideró que esto les lleva a "suponer que quienes han enviado a los trabajadores a seguro de paro en forma masiva también conoce esa posición. Por lo tanto, en algunos casos parece un chantaje lo que se está haciendo", manifestó.

Ante esta situación, el sindicato solicitó de forma "inmediata" la convocatoria de la Junta Nacional de Salud (Junasa), que entiende Bermúdez, es el "ámbito de discusión política, y dirección política del (Sistema Nacional Integrado de Salud) SNIS para que en el mismo, prestadores, trabajadores y el propio Poder Ejecutivo definan con claridad esta situación y cuál son los objetivos que la misma persigue".

En tanto, Bermúdez señaló que tras la reunión que mantuvo ayer con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, les "consta de que han hecho los esfuerzos necesarios para esta situación revertirla".

Por otro lado, aseguró que en la mañana de este jueves se comunicaron con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el subsecretario de la cartera, quienes "se comprometieron también a dar vuelta esta situación, pero hoy por esta situación es la misma que se mantiene, y con esta amenaza de que aumenten los seguros de paro", dijo.

En ese sentido, Bermúdez apuntó contra el actual presidente de la Junasa, Luis González Machado. Señaló que este se enteró ayer de los envíos al seguro de paro y que si aún no ha convocado a la Junasa "en un cargo inherente a él con esa responsabilidad, y capaz que está en un lugar equivocado, ¿no?", dijo.

"Nosotros no estamos haciendo ningún planteo oportunista. No estamos hablando de convocar al Consejo de Salarios de la salud privada. No estamos hablando de aumento salarial", indicó Bermúdez.

El dirigente sindical planteó también: "Yo me imagino el trabajador que está en la primera línea, pensar, y bueno de mí qué va a pasar".

En esa línea, el dirigente sindical manifestó: "Estamos en una situación de que ni siquiera estamos en el pico de la crisis sanitaria, y mucho menos en la salida. Por lo tanto, si hoy, donde las instituciones de salud no han perdido ningún afiliado, donde la cuota que reciben del Fonasa todos los meses la reciben intacta, qué pasará en el Uruguay a la salida de la crisis, con pérdida de puestos de trabajo, donde hoy se están dando cientos de envíos al seguro. Cuál será el planteo de las instituciones en ese momento", se cuestionó Bermúdez.

Por otro lado, indicó que esta situación genera "alarma pública", tanto entre los trabajadores de la salud privada como "en el conjunto de la sociedad".

Sobre la "alarma" de esta medida en la sociedad, el dirigente de la FUS indicó que "se genera en toda la sociedad una situación en la cual frente a la peor pandemia de la historia, donde los trabajadores de la salud privada hemos comprometido nuestro apoyo para enfrentar esta pandemia, la visión es que se genera esta situación en el sector de salud privada. Por lo tanto, nuestro profundo rechazo a los seguros de paro", aseguró.