Más de 900 trabajadores de la salud fueron enviados a seguro de paro, según federaciones

El secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) Jorge Bermúdez, informó este miércoles que "ya suman 971 seguros de paro en la salud privada", en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus.

"Es decir que por más esfuerzos que hemos hecho en estos días no se ha detenido la sangría, sino que continúa el envío masivo de trabajadores a seguro de paro", indicó Bermúedez, tras una reunión con el gobierno.



"Aquí no hay trabajadores de la salud privada A o B, aquí no hay funcionarios de la salud pública A o B, acá hay trabajadores de la salud médicos y no médicos. Los no médicos somos más de 70.000 en todo el país".



El secretario general de la FUS consideró que aquellos que dicen que "estamos todos en el mismo barco" están equivocados, en realidad "algunos van en un barco super lujoso y moderno y otros en un barquito a vela", indicó.



En la misma línea se pronunció Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP). "Nos solidarizamos con los trabajadores enviados al seguro de paro por los prestadores privados y entendemos que es una locura y que solo están pensando en los bolsillos", indicó.



"Cada funcionario dentro de un hospital o una mutualista es totalmente necesario y forma parte del equipo de salud", expresó.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, quien también participó de la reunión, indicó que analizarán la situación y que se buscará realizar una reunión tripartita para evaluar qué es lo que está ocurriendo "en el afán de darle garantías a todos los trabajadores y también escuchar el lado de las instituciones de la salud".