Testeos por COVID-19 en asentamiento de Montevideo, pese a la negativa de los vecinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para quienes viven y trabajan allí, es el Barrio Unidos, para quienes no, es el asentamiento 6 de Enero, delimitado por el Arroyo Pantanoso, la ruta 1 y la Avenida Carlos María Ramírez.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) detectó en ese sitio un nuevo brote de coronavirus (11 casos positivos y más de 30 aislados). Algunos de ellos viven en los barrios linderos del Cerro y de La Teja.



Si bien las autoridades no descartan que todo haya comenzado en tres cumpleaños al que asistieron varias personas, aún nada de eso está claro dado que muchos vecinos se negaron a ser hisopados, e incluso a brindarle información a los equipos de salud.



Por este motivo, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), instalarán hoy una carpa en el ingreso al asentamiento en el que hisoparán a los contactos de casos positivos de COVID-19. Lo mismo harán en la policlínica de “La Boyada” en el barrio que lleva el mismo nombre.

El lunes pasado, un grupo de personas evitó ser atendido por los equipos de salud, al tiempo que el conductor de un móvil de una empresa que trabaja para la Red de Atención del Primer Nivel (RAP) de ASSE fue asaltado mientras se disponía a trasladar al personal.



Ayer, las autoridades analizaron el caso y determinaron la implementación de un operativo para ir tras los contactos positivos de coronavirus, hisoparlos y aislarlos para prevenir eventuales nuevos contagios.



El presidente del directorio de ASSE, Leonardo Cipriani remarcó en conferencia de prensa que no existe una sanción para aquellos ciudadanos que no brinden detalles sobre sus contactos con personas que estuvieron en eventos sociales en los que se sospecha de casos de coronavirus.



“Queremos remarcar un tema muy importante: cuando los móviles nuestros están concurriendo a estos barrios de Montevideo, hay gente que no quiere hablar o que no se quiere hisopar por temor”, señaló el jerarca. Pero “si alguien dice que fue a estos cumpleaños, no va a ser penado, ni castigado”, apuntó Cipriani.

Leonardo Cipriani, presidente de ASSE, en conferencia de prensa. Foto: Marcelo Bonjour.

Para evitar nuevos incidentes, el gobierno identificará esta vez a las ambulancias y pedirá la colaboración a todas aquellas personas que son contactos de casos positivos. Fuentes de la salud comentaron a El País que el lunes hubo varias personas que se negaron a ser hisopadas.



Cipriani señaló que “nadie va a sancionar a nadie, nosotros como ASSE o el propio MSP cuando va e interroga para poder seguir los lineamientos epidemiológicos, si alguien dice que fue a alguno de estos cumpleaños, no va a ser penado, ni castigado, porque estamos teniendo la dificultad de que no se nos está permitiendo por cierto temor”.

Uno de los vecinos del asentamiento que prefirió no ser identificado, contó a El País que espera que hoy las autoridades sí “puedan trabajar tranquilas” Estima que se trata de un brote “chico” en comparación con los que ya se registraron.



Por su parte, el alcalde del Municipio A, Enrique Soria, contó a El País que los vecinos de la zona dejaron de organizar la olla popular, de la que varias personas del asentamiento comían. En su lugar, se reparten canastas de alimentos y productos de higiene. Ayer, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, dijo en rueda de prensa que ya se contactó a las tres familias involucradas para “asegurarles que pueden vivir la cuarentena en el propio domicilio de manera aislada” sin mayores inconvenientes.

Tras la vacuna contra el COVID-19

Mientras tanto, el gobierno busca la forma de acceder a la vacuna contra el coronavirus. Uruguay fue uno de los 17 países de la región que se anotaron para recibir las dosis que serán producidas tanto en Argentina como en México, una decisión que “no es vinculante”, pero sí es una expresión de interés, informaron fuentes del gobierno a El País.

Este martes se realizó una videoconferencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con representantes de las diplomacias y ministerios de salud de los gobiernos interesados, indicó el diario argentino La Nación.



Los países de la región, con excepción de Brasil que tiene un entendimiento propio, pueden adquirir la vacuna como parte de un acuerdo celebrado entre la Universidad de Oxford, la empresa farmacéutica sueco-británica AstraZeneca y el laboratorio argentino Mbxience y el mexicano Liomont, más el apoyo de la Fundación Carlos Slim.



Actualmente el desarrollo se encuentra en la etapa 3 y el objetivo es producir hasta 250 millones de dosis, que tendrán un costo de entre US$ 3 y US$ 4. La Nación informó que el gobierno argentino prevé que la vacuna comience a producirse en setiembre y que esté lista en el primer trimestre de 2021.