Tenía fecha para vacunarme con Sinovac y un mensaje me cambió hora, día y lugar: ¿qué hago?

Algunas personas que ya recibieron su primera dosis de Sinovac contra el coronavirus se sorprendieron al recibir un mensaje de texto que les cambiaba el día, la hora y el lugar de la segunda dosis. Ingresaron a la web o a la aplicación CoronavirusUY para corroborar el contenido de ese mensaje, pero allí se mantenía la información primaria.

Entonces, se planteó la duda: ¿qué hacer, ir a la hora pactada inicialmente o modificar según los datos del mensaje? Muchos mostraron su descontento en redes sociales al no saber por cuál de las dos fechas regirse para recibir la segunda vacuna.

Por ese motivo, El País consultó al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a Nicolás Jodal, desarrollador de la aplicación CoronavirusUY. En ambos casos explicaron que el mensaje que modificaba los datos fue un "error" del sistema de la cartera y que por tanto los cambios no deben ser tomados en cuenta.



El imprevisto solo ocurrió con algunas personas que debían recibir la segunda dosis del laboratorio chino de Sinovac. Dicho inconveniente no se arrastró para quienes les corresponden la vacuna de Pfizer.



Tanto del MSP como Jodal remarcaron a El País que las personas que se encuentren en esta situación y tengan dudas, deben guiarse exclusivamente por la información que está en la web o en la app y no por el mensaje de texto.



Las personas que quieran chequear el estado en el que se encuentra su proceso de vacunación pueden hacerlo ingresando aquí su número de cédula y fecha de nacimiento.