Temen “deterioro asistencial” de CTI por el ausentismo; el 20% del personal falta por cuarentenas

Cuando comenzó la nueva ola de contagios de covid-19, a fines de diciembre y a causa de la variante ómicron, los intensivistas locales estimaban que en Uruguay se vería algo similar a lo ocurrido en Israel o Reino Unido. En esos países, durante la reciente ola, ingresaron a las unidades de cuidados intensivos la quinta parte de los que lo habían hecho durante la ola anterior. Eso significaría que, para Uruguay, el pico debería haber sido de 110 camas ocupadas por pacientes covid. Sin embargo, según los últimos datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), hay 122 personas cursando la enfermedad en los centros de cuidados críticos del país.

A pesar de que los pacientes en CTI aumentan a un nivel mucho menor que el de los casos nuevos, y que se generan menos de la mitad de internaciones por positivos que antes de la vacunación, el mayor problema que hoy tienen los centros del tercer nivel es la falta de personal a causa de cuarentenas, hisopados o aislamientos.



“Si la relación siguiera siendo igual de proporcional que en marzo o abril, hoy tendríamos que tener cerca de 1.000 pacientes en CTI y estamos un poco por arriba de 100”, indicó el intensivista Pedro Alzugaray. Según el médico, tanto “el funcionamiento de la variante (ómicron)” como “la buena vacunación” ayudan a que hoy el impacto en los centros sea diferente al causado por la variante gamma o p.1.



Actualmente son 122 los pacientes en CTI con un resultado positivo de covid-19 y, como ya se superaron las expectativas de algunos expertos y del propio ministro Daniel Salinas, que dijo hace algunas semanas que “la repercusión en el nivel terciario” era “mínima” y los internados podrían subir “hasta 80 o 90 seguramente”, no se sabe cuántos serán en el pico de la ola.

“Es aventurado decir dónde va a estar el techo”, señaló el intensivista Arturo Briva. La gran preocupación, según él, es cuándo llegará “el punto de inflexión” en donde se ubica “el límite de la capacidad asistencial”. El experto sostuvo: “En este escenario llegar a ese punto va a depender de la combinación entre el perfil de gravedad de los enfermos, la cantidad de camas ocupadas y la cantidad de personal disponible para atender a esas personas”. Ese límite en la capacidad de la asistencia para dar respuesta a la demanda se vio cuando la ocupación llegó a ser de 650, según Briva, y ahora con un ausentismo de entre el 20 y 25% en el personal del CTI, “seguramente el límite esté un poco más abajo” que en la primera ola que tuvo Uruguay.



Sin embargo, según la infectóloga e intensivista Daniela Paciel, es “muy poco probable llegar al colapso” a pesar de que sí existe “un desborde a nivel de circulación” comunitaria y eso termina impactando en las faltas del personal sanitario. “Teniendo mucha gente certificada se pone en riesgo la vida de esos pacientes y no solamente de aquellos que son positivos de covid-19, si no también los que ingresan por otras patologías”.



El MSP se reunió la semana pasada con autoridades del Ministerio de Trabajo, BPS y Agesic para trabajar en un sistema que quedará listo en los próximos días para facilitar el proceso de certificación por enfermedad a los trabajadores a través de una app. En este sentido, Paciel dijo que “a nadie se le hubiese ocurrido” que se tomaría este tipo de medidas para agilizar las certificaciones y aclaró que le parece “una buena cosa”, pero “es una muestra de cuán tensionado está el sistema”.

Alzugaray dijo que hace algunos años era frecuente que el personal de la salud acudiera a trabajar “a pesar de tener un resfrío leve”, pero ahora la certificación por covid en la ola aumentó significativamente los números de ausentismo. “Hay un exceso de diagnóstico que puede ser una trampa porque no estamos seguros si contagiamos demasiado como para dejar de trabajar”, sostuvo. Y agregó que “tendría bastante sentido” hisopar solamente a quienes se internan para que el impacto en la asistencia no sea tan grande. El último protocolo para el testeo establece que el personal sanitario no debe hacerse un test si se trata de una persona sin los síntomas sospechosos de covid-19.