Tratamientos de fertilidad de baja complejidad: ¿qué son y para qué parejas se recomiendan?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El doctor Roberto Suarez, ginecólogo, obstetra y director de la Clínica Suizo Americana, explica cuáles son los tratamientos de fertilización asistida de baja complejidad. Aclara que tanto el hombre como la mujer deben pasar por una serie de estudios para determinar si califican para estos procedimientos menos complejos.



“La pareja tiene que estar muy bien estudiada porque sino podemos cometer el error de parejas que no califican para baja complejidad incluirlas igual. Si no hay indicación de baja complejidad no hay que hacérsela porque lo único que estamos haciendo es hacerlos perder el tiempo y hacerles perder dinero”, dice Suárez.

La ley de reproducción asistida contempla que a nivel del mutualismo se puedan hacer algunos de estos tratamientos con parte del costo cubierto por la institución.