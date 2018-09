Suben demandas por remedios caros

Los padres de Sebastián de 12 años perciben (entre los dos) un sueldo menor a $ 30.000 y no pueden pagar el tratamiento médico que el niño necesita para seguir viviendo, que cuesta US$ 3.317. Su realidad es la de muchas familias que al no poder costear los denominados tratamientos o medicamentos de alto precio que no están incluidos en las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos (FNR), deben iniciar recursos de amparo contra el Ministerio de Salud Pública (MSP) para que sea el Estado el que los financie.

Este tipo de casos están en aumento con respecto al año pasado. En lo que va de 2018, el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República —que atiende el 80% de los recursos de amparo de medicamentos de alto precio— realizó 124 acciones de amparo contra el MSP, según informó a El País el docente responsable del consultorio, Juan Ceretta. El abogado presentó ayer una serie de cifras en una jornada abierta en el marco del séptimo encuentro regional sobre Derecho a la Salud y Sistemas de Salud.

Según la presentación que realizó, a la que accedió El País, el consultorio proyecta atender durante este año unas 181 demandas de familias que carecen de los medios económicos para costear los medicamentos o tratamientos de alto precio. En todo 2017, el equipo docente y los alumnos de Derecho atendieron 107 demandas.

Estas acciones judiciales vienen en un constante crecimiento. En 2015, el Consultorio inició 81 demandas contra el Estado, en 2016, 33; en 2017 unas 107 y en 2018, 181.

En la presentación que realizó Ceretta ante diversas autoridades del MSP y del FNR, consideró que "en el caso de prestaciones cubiertas por el sistema, ya sea a cargo de los prestadores, o del FNR, no se advierten graves inconvenientes, salvo en los casos en que la cobertura no es completa". Sin embargo, "tratándose de prestaciones no priorizadas por el sistema, la principal barrera resulta económica: quienes cuentan con recursos acceden a los medicamentos cuya comercialización fue autorizada por el MSP, y quienes no cuentan con recursos, no acceden directamente", explicó.

En el marco de la mesa denominada "Estrategias sustentables de política pública para mitigar los efectos de las barreras de acceso a los medicamentos, desde una perspectiva multidisciplinaria e intersectorial", el ministro de Salud Pública, Jorge Basso señaló que "garantizar la sostenibilidad y el acceso universal a procedimientos y medicamentos no puede depender del bolsillo de cada uno, estos ámbitos de intercambio favorecen a la toma de medidas para que se establezcan políticas de Estado". Añadió que "es un tema muy complejo. Es importante que se generen debates, porque es un tema de toda la sociedad. Tenemos una sociedad muy medicalizada. Hay que tener transparencia. Es la única manera que avance la democracia", señaló.

De la actividad participó Basso, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Elena Martínez Rosso; el presidente del Colegio Médico del Uruguay, Néstor Campos; el representante de OPS/OMS en Uruguay, Giovanni Escalante y la representante residente del Banco Mundial en Uruguay, Matilde Bordón. El encuentro comenzó el lunes bajo el nombre "Sostenibilidad de los sistemas de salud en América Latina: un diálogo entre actores para promover el derecho a la salud y el acceso universal a los medicamentos de alto precio".

También hay más sentencias Las sentencias obtenidas por el consultorio, es decir, las condenas judiciales definitivas también están en aumento. Si bien aún no hay datos de 2018, el año pasado se lograron 104 y en el año anterior, en 2016, unas 30. Por otro lado, en 2015 fueron 52 las condenas judiciales definitivas y en 2014, unas 40. Antes de este año las sentencias nunca pasaron las 30.

RECLAMO AL GOBIERNO. Piden unir criterios de financiación

Durante la presentación, Ceretta reclamó al gobierno unificar los criterios de financiación de recursos destinados al área. Por ejemplo, mencionó "la necesidad de financiar lo que la propia Constitución establece". El FNR aumentó la inversión para la compra de medicación de alto precio para pacientes con patologías complejas, según informó en julio Presidencia de la República. El FNR pasó de destinar 1% de sus egresos a los medicamentos de alto precio en 2004 a 16% en 2017. El Fondo brinda cobertura financiera a procedimientos de medicina altamente especializada y a medicamentos de alto precio para toda la población que se radique en el país y que sea usuaria del Sistema Nacional Integrado de Salud. Según Presidencia, el Fondo Nacional de Recursos (FNR) "percibió, el año pasado, ingresos por unos 250 millones de dólares, equivalentes al 0,4 % del Producto Interno Bruto (PIB). Dentro de las incorporaciones que se realizaron en 2017 se destacan nuevos antivirales directos contra la hepatitis C y fármacos contra el cáncer de mama, la artritis idiopática juvenil y el mieloma múltiple.