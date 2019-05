Estas son todas las vacunas recomendadas a las personas que viajan a la Copa América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A menos de un mes de que comience la Copa América, que este año se jugará en Brasil, el Ministerio de Turismo emitió un comunicado para que todas las personas que viajen a participar del evento tengan todas las vacunas al día.

"Específicamente, en virtud de la situación epidemiológica regional, se recomienda especialmente a quienes tengan previsto viajar a la Copa América prestar especial atención" a las vacunas recomendadas que deben aplicarse 15 días antes del viaje.

Vacuna triple viral SRP (sarampión-rubeola-paperas)

Todas las personas que nacieron después del año 1967 que todavía no tuvieron sarampión deben aplicarse dos dosis de la vacuna SRP, siempre y cuando no presenten contraindicaciones contra los componentes.



Por otra parte los bebés deberán vacunarse a los 12 meses y luego recibir una dosis extra a los 15, que no sustituye las vacunas anteriores, informó el ministerio.



Vacunación antigripal



Debido a que el torneo tendrá lugar durante el invierno, también se recomienda tener la vacuna antigripal que puede aplicarse cualquier persona, en caso de no presentar contraindicaciones.



Esta vacuna está especialmente dirigida a los grupos prioritarios que fueron definidos por el Ministerio de Salud Pública (MPS), entre los que se encuentran las mujeres embarazadas, las personas de 65 años en adelante y los niños de 6 meses a 4 años.



Vacunación contra fiebre amarilla



Uruguay va a jugar en zonas que tienen riesgo de transmisión de fiebre amarilla y es por este motivo que también se recomienda estar vacunado contra esta enfermedad.



Para poder darse la vacuna es necesario ir con una prescripción médica que certifique que la persona no tiene contraindicaciones para recibir la dosis.



Antes de ir la persona debe agendarse ya sea a través de la página web o por un Abitab.



Recomendaciones.

Además de las vacunas el ministerio recomienda tener protección adicional como por ejemplo repelente o ropa adecuada que evite la picadura de los mosquitos.



Por otra parte a la población de mujeres embarazadas les recomienda que antes de efectuar el viaje consulten con su médico "debido a la circulación de arbovirus en la región".



"Dado que las vacunas SRP y fiebre amarilla son vacunas a virus vivos atenuados, se deben administrar simultáneamente o recibirlas con un intervalo de 1 mes entre ambas", agregó el ministerio.