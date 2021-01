SMU pide "franca disminución" de interacción física y suspender actividades no esenciales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) propuso este jueves que, frente al aumento de casos de COVID-19 "en corto tiempo", se deberían aplicar "medidas rápidas que determinen una franca disminución de la interacción física de las personas como: profundizar en el control de las fronteras (incluso en las secas en la medida de lo posible), suspensión de las actividades o servicios no esenciales (ej. servicios esenciales: salud, transporte, cadena de alimentación, seguridad pública, servicios de telefonía, luz y agua, etc.), implementación del teletrabajo en todas las áreas donde es posible, etc".

A través de un comunicado a la opinión pública, la asociación médica plantea que "mientras dure el período de mayor restricción a la interacción física, se propone profundicen medidas de protección social transitorias, como política de asistencia económica y social temporal a población vulnerable y vulnerada por la situación".

Asimismo, plantean aplicar "el mayor de los esfuerzos para el cuidado de los trabajadores de la salud" porque "son los que están en mayor riesgo y sostienen el sistema de salud".

— Sindicato Médico del Uruguay (SMU) (@smuruguay) January 14, 2021

También solicitan el "acceso a la información diaria sobre personal de la salud que cursa la enfermedad (o en cuarentena) por ser positivo en el sistema, como insumo imprescindible para identificación de brotes institucionales y gestión de los recursos humanos", así como el "diagnóstico de COVID 19 en tiempos adecuados para la toma de decisiones clínicas de aislamientos y cuarentenas".

Otro punto que proponen es la "fiscalización del accionar de los comité de contingencia de COVID en las instituciones, para que se ajusten a la normativa del MSP de forma sistematizada".

Respecto a la futura vacunación contra el virus, proponen "establecer un primer nivel de prioridad de vacunación (ni bien se disponga de la misma) al personal de salud y poblaciones que asocien factores de riesgo de mortalidad definidos por la epidemiología nacional".

"Exhortamos a toda la población a contribuir con el cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico necesarias para bajar el número de casos", remata el comunicado del SMU.



El gobierno ha implementado una serie de medidas para evitar las aglomeraciones que generan potenciales contagios, al tiempo que se han cerrado las fronteras del país desde el 21 de diciembre pasado - salvo excepciones -, entre otras medidas, para contener la propagación del virus en Uruguay.

En la última conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou, a comienzos de enero, informó sobre la vuelta de los espectáculos públicos sin público, y se dispuso la posibilidad de extender el horario para bares y restaurantes hasta las 02:00 horas, - que se ha aplicado en varios departamentos, pero no en Montevideo -, entre otras medidas que, en principio, rigen hasta el 31 de enero.