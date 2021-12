"No estamos en la misma situación que tres meses atrás", advirtió exintegrante del GACH

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"La necesidad de tercera dosis, o dosis de refuerzo, es inminente. Por eso convocamos a toda la población a recibirla porque no estamos en la misma situación que tres meses atrás, no por los números que estamos observando, sino por el estado de inmunización", señaló este miércoles Juan Gil, epidemiólogo y exintegrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). En Uruguay, 41,91% de la población ha obtenido dosis de refuerzo hasta el momento.

En diálogo con Doble Click (Del Sol FM), el experto indicó que actualmente "hay un aumento leve, pero sostenido de los casos". Este martes, se registró la cifra de casos diarios más alto desde mediados de julio.



Debido a la fecha del año con la "gran interacción social que se espera", así del ingreso de turistas esta situación no es "alarmante, pero hay que estar atentos" en los días siguientes. dijo en un contexto la expansión a nivel mundial de la variante ómicron de COVID-19. "Puede ser que esté a punto de entrar, sea cuestión de días o semanas" aunque reconoció que "puede que ya esté" esta variante en Uruguay.

Gil indicó que la "rápida" inmunización que se ha logrado en Uruguay es lo que "mantiene" al país en una situación "beneficiosa respecto a otros países". De todos modos, se refirió a una "sensación de falsa tranquilidad" en aquellos que recibieron dos dosis, en un contexto de "recuperación" de la actividad, con "muchas semanas" con "niveles muy bajos de circulación". A estos aspectos sumó la "cierta resistencia" de quienes recibieron Sinovac en un principio y ahora se les ofrece Pfizer de refuerzo, y del grupo de personas que por el momento no ha recibido ninguna vacuna anticovid.

"Una persona que tiene un esquema vacunal con dos dosis pero que ya pasaron más de seis meses de su última dosis no hay que considerarlo como completamente vacunado", dijo el epidemiólogo, puntualizando en un principio que estos casos "quizás estén casi a igual nivel de susceptibilidad de un no vacunado". Esto lo explicó por una caída "en el tiempo" de la circulación de anticuerpos, así que no es "similar" la protección que recibieron quienes obtuvieron Sinovac o Pfizer.



"Sabemos que una persona con dos dosis de Sinovac que no ha recibido el booster (refuerzo) quizás esté en un mayor riesgo de contagio o no tener la inmunidad que tenía al principio, al mes de haber recibido la segunda dosis", graficó Gil.



En cuanto a la inmunización en menores de edad, que empezará en la segunda quincena de enero de 2022, señaló que la recomendación "personal" es avanzar en ese sentido por los "bajos efectos secundarios" a partir de "evidencia" en otros países.



Por otro lado, el epidemiólogo coincidió con las palabras del excoordinador del GACH, Rafael Radi, de que es una medida “algo arrojada” eliminar segundo test PCR para quienes ingresan al país. "El sentido de arrojado es quizás de levemente arriesgado, creo que todos lo entendemos en ese sentido", dijo.



En referencia al avance de ómicron en el mundo, que es "altamente más contagiosa, y quizás con un período de transmisión más corto, el hecho de entrar con un test negativo no amputa la posibilidad de que la persona pueda positivisarse (sic) en dos o tres días". Recordó que el objetivo del segundo PCR al día siete "era detectar esos casos".