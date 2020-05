Siete trabajadores brasileños en Treinta y Tres dieron positivo a COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Siete ciudadanos brasileños que llegaron al país a finales de abril para trabajar en una empresa en Treinta y Tres dieron positivo al test de coronavirus, además de los cuatro que ya habían sido notificados, confirmó a El País José Quintín, director de Salud del departamento.

En total al país llegaron 91 trabajadores. El ingreso se realizó con medidas de prevención específicas para este caso, además de las establecidas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), como por ejemplo el traslado en un ómnibus especial que luego fue desinfectado, el control de temperatura en la Aduana y la exhortación del uso de elementos como tapabocas.

Al llegar a Treinta y Tres todos los trabajadores, que entraron por el puente internacional Barón de Mauá, en Río Branco, quedaron bajo régimen de cuarentena obligatoria en grupos de dos y tres funcionarios. Tras realizar el primer hisopado se determinó que cuatro de los 91 trabajadores estaban contagiados.

A partir de este momento, explicó Quintín, se trabajó con dos grupos imaginarios: el grupo de aquellos que dieron negativo y tuvieron contacto con alguno de los cuatro contagiados, y el grupo de aquellos que dieron negativo y no tuvieron contacto con ninguno de los contagiados.

"El jueves de la semana pasada se le realizó un segundo hisopado a los 69 trabajadores que además de haber dado negativos en una primera instancia no tuvieron contacto con los cuatro positivos. Se dejó por fuera a los que ya habían sido confirmados y a los que habían tenido contacto. El resultado fue que siete dieron positivo", expresó el director de Salud de Treinta y Tres.

De ese total de 69 se generaron dos grupos nuevos, que son imaginarios ya que los trabajadores no están alojados en grupos tan grandes, aclaró Quintín. Los que tuvieron contacto con los siete positivos, que continúan en cuarentena, y los que no tuvieron contacto con ellos, que son 38 trabajadores.



"Estos 38 no tuvieron contacto ni con los cuatro primeros ni con los siete segundos y son los únicos que están en condiciones de abandonar la cuarentena e integrarse a trabajar. Los demás continúan en cuarentena", indicó.



Esta semana, agregó Quintín, los cuatro trabajadores que dieron positivo en una primera instancia cumplen los 14 días y se les realizará un nuevo hisopado y lo mismo se hará con los 12 que tuvieron contacto con ellos.



"Absolutamente todos han permanecido asintomáticos", agregó el director, lo que explica por qué no marcaron temperatura alta en el momento en que fueron controlados con termómetros en la frontera.

Por otra parte, hay siete tripulantes de la Prefectura de Río Branco que se encuentran en cuarentena por haber estado en contacto con alguno de los siete trabajadores que dieron positivo COVID-19.



Antes ya se había dispuesto la cuarenta de otros seis integrantes de la Prefectura que habían estado en contacto con los primeros cuatro trabajadores que fueron confirmados con coronavirus.



"Está previsto para el próximo jueves se les realice examen de COVID-19 a los tripulantes afectados, así como también deberán repetir los seis tripulantes que ya están en cuarentena", informó la Armada.