Siete consejos de una pediatra de Harvard si tenés que salir con niños durante la pandemia

Si bien lo que se aconseja es mantener la distancia social y permanecer en casa lo más posible, la Universidad de Harvard emitió una serie de recomendaciones en caso de salir a la calle con niños en el marco de la pandemia por coronavirus. La médica pediatra del Hospital de Niños de Boston y profesora de la Escuela de Medicina de Harvard, Claire McCarthy, fue la encargada de compartir siete consejos para tener en cuenta a la hora de salir de casa.

1. Ten cuidado con lo que tocas tanto al salir como al regresar a tu hogar. Esta recomendación es especialmente importante para quienes viven en un edificio de departamentos y tienen contacto con superficies que muchos otros tocan. "Haz un juego para que tus hijos no las toquen, finjan que están calientes o usen guantes o una toalla de papel para apretar los botones del ascensor o abrir las puertas", aconseja McCarthy.



2. Lleva desinfectante para manos, que ayudará a limpiarlas en caso de que sea necesario. Hay que tener claro que lo más recomendable es el lavado de manos con agua y jabón.



3. Elige bien el espacio al aire libre donde saldrás. El mejor lugar es el propio patio, pero no todas las personas cuentan con uno. Idealmente, debes ir a un lugar donde no te encuentres con muchas otras personas.



4. Respeta el distanciamiento social. Aunque es difícil contagiarse el coronavirus de alguien que pasa al lado tuyo mientras caminas, lo mejor es tomar todas las precauciones y evitar estar muy cerca unos de otros.



5.- Solo sal con las personas con las que vives. Es tentador sumarte a otra familia para hacer una caminata, pero es difícil mantener la distancia recomendada y a los niños seguro se les haga difícil esto.



6. No toques nada. No se puede jugar en equipamiento de plazas, ni sentarse en bancos de lugares públicos o compartir pelotas o tocar carteles. No sabés quién lo tocó previamente o cuándo. Tener el alcohol en gel a mano sirve para cuando los niños olvidan estos aspectos.



7. Usa mascarillas. Si mantener la distancia social se torna un problema puedes ponerte un tapabocas. Según la Academia Americana de Pediatría, los niños menores de 2 años no deben usar mascarillas por razones de seguridad, pero el resto sí debe usarlas o al menos algo que les cubra la cara y las manos por si a caso.