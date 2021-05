Una semana de baja de pacientes COVID-19 en CTI; expertos dicen que "aún no es una tendencia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los últimos datos del reporte diario que hace la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) muestran que desde hace exactamente una semana no aumenta la cantidad de pacientes internados por COVID-19 en cuidados intensivos.

El 3 de mayo se dio el pico, con 586 pacientes en total, y ese número siguió bajando de forma acumulativa. Ayer la SUMI reportó 553 pacientes en CTI, la más baja en los últimos siete días. Hubo 45 ingresos, 27 fallecimientos y 18 altas. A su vez, el domingo se dio el menor número de ingresos desde el 5 de abril, con 32 pacientes en toda la jornada.



De todas maneras, el presidente de la SUMI, Julio Pontet, dijo a El País que hablar de una baja significativa “todavía es apresurado” porque a pesar de que esta semana hubo menos ingresos, “el promedio sigue siendo alrededor de 40 por día”.

Integrantes del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos (Guiad) dijeron que sería “esperable” que en la medida que hay más personas vacunadas bajen los ingresos a CTI, pero que los números todavía no bajan sustancialmente como para afirmar que se deba a eso.

“Si pensamos que estamos en una meseta, es una meseta altísima que le sigue exigiendo mucho al sistema. Para concluir que realmente hay un descenso sostenido yo creo que hay que esperar una semana más”, planteó Pontet, y aclaró que la saturación en el tercer nivel de atención “sigue y se ve todos los días”.

Los datos preliminares del efecto de Sinovac en la población chilena, difundidos hace un mes, dieron a conocer que la vacuna china evita los ingresos a unidades de cuidados críticos en el 89% de los casos. Además, previene hospitalizaciones en un 85%. Mientras tanto, la vacuna de Pfizer impide el 97,2% de las hospitalizaciones y la de AstraZeneca lo hace en el 100%.

Pico de fallecidos.

A pesar de que el total de pacientes internados está bajando, el 4 de mayo se dio la cifra más alta de muertos en terapia intensiva, con 41 en todo el país.



Desde la SUMI enfatizan en el hecho de que el pico de contagios es reciente y ese es el indicador más claro de que el sistema está desbordado. Según Pontet, “van quedando más camas libres a expensas de más fallecidos que de otra cosa”. Esto también se visualiza en los reportes diarios que desde hace semanas reportan más fallecidos que altas.



De todas maneras, el presidente de la SUMI dijo que “ojalá” este sea “el comienzo de una tendencia hacia la baja”.

Las altas en CTI según la SUMI y el Sinae.

La baja en los pacientes en CTI se ve desde hace una semana en los datos de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), pero desde hace 10 días en el reporte del Sinae. La diferencia está en que la SUMI deja de incluir a los pacientes cuando abandonan las unidades y, en cambio, el Sinae usa un criterio de alta epidemiológica y tras los 14 días de enfermedad no se contabilizan los internados en CTI. Según Pontet, allí no se tiene en cuenta “la cama ocupada y el gasto de recursos que se da aunque el paciente no contagie más el virus”.