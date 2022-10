Secretario general de la FUS pone sobre la mesa que la salud sea estatal en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez, puso sobre la mesa este lunes en rueda de prensa la idea de que en Uruguay la salud sea estatal.

En el encuentro, el sindicalista habló sobre negociaciones que la FUS tendrá este martes en el Ministerio de Trabajo. "Las expectativas son que el gobierno ofrezca un convenio colectivo que tenga características que permitan a los trabajadores avanzar", indicó y añadió que el que tenían venció el 30 de junio.



"Creemos que si la economía crece, los salarios deben crecer en la misma proporción", aseguró.

También recordó que "desde el 2016 hay firmado un acuerdo" que establece "un curso de capacitación para los trabajadores de la salud privada por los cuales reciben una retribución material (...) Resulta que las empresas, particularmente las emergencias móviles, dicen que no tienen recursos para pagar dichos cursos de capacitación", apuntó Bermúdez e indicó que esto "es mentira".



“Hay una cosa muy rara en el Uruguay. ¿Cómo puede ser un Sistema Integrado de Salud si resulta que las instituciones privadas y en las emergencias móviles manejan plata que no es de ellos, que es de los usuarios, y resulta que después cuando tienen que poner plata dicen que no tienen?”, comentó más adelante en la rueda de prensa.



“Acá hay un problema. El gobierno pone la plata a través del Fondo Nacional de Salud, y las instituciones manejan una plata que no es de ellos. Pero cuando tienen que pagar insumos, (como) salarios, dicen que no tienen plata para manejarlo”, apuntó.



Consultado sobre si hasta ahora las instituciones pagaban las capacitaciones mencionadas, Bermúdez respondió: “Sí, siempre con dolor, siempre con lágrimas de cocodrilo. Creo que hasta algún pañuelo le prestamos alguna vez en alguna negociación".



“Nosotros apoyamos la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Ahora, si la mano viene así, capaz que hay que discutir si la salud no tiene que ser estatal. Porque total, si todos nosotros ponemos plata para que algunos que juegan a Rockefeller la manejen -plata ajena- y cuando tienen que pagar no tienen, bueno, entonces capaz que hay que pensar si el sistema de salud no tiene que ser estatal”, indicó.

Ante la pregunta de si se estará en la antesala de un conflicto si no avanza la negociación colectiva, Bermúdez dijo que sí. “Esperamos no ir a un conflicto pero si hay que ir, iremos”, expresó.



También mencionó que en el país "cada día para el pueblo hay menos y cada día para pequeños, pero poderosos grupos hay más". En cuanto a la situación en general de Uruguay, señaló: "Me acuerdo que hace unos años decían que Uruguay iba en camino a ser Venezuela, porque era un desastre. Hoy están pasando cosas a nivel del gobierno, que yo diría que casi somos Argenzuela".



Por otra parte, Bermúdez apuntó que el decreto que flexibiliza la comercialización de cigarrillos "le costó caro al ministro de Salud Pública (Daniel Salinas)", por los resultados en las elecciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y añadió que "las multinacionales tienen muchos amigos en este gobierno".