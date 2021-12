Savio dijo que hay que "exigir moralmente" a los que no se vacunaron, que lo hagan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El médico infectólogo Eduardo Savio dijo que hay que "exigir moralmente" a los que no se han vacunado hasta el momento que lo hagan y planteó la importancia de que quienes no recibieron la tercera dosis lo hagan para elevar su inmunidad ante la inminente llegada de la variante Ómnicron.

Savio planteó en entrevista con Punto de Encuentro de radio Universal que "es tan importante haber recibido dos vacunas como darse el refuerzo porque con el refuerzo lo que se aprendió es que la respuesta inmune que venía declinando aumenta notablemente y se hace más duradera" entonces es importante "que se vacunen los que no se vacunaron y reforzar los que no se reforzaron", afirmó.



"Yo me refiero a la obligación moral de vacunarse porque ya no es por uno mismo, es por la sociedad en la que vivimos. Usted no está en una isla, se tiene que vacunar porque tiene familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y tiene que evitar enfermar a ellos también", dijo a los no inmunizados.

La Unión Europea analiza la obligatoriedad, pero "va a ser muy difícil" por "problemas económicos y políticos", dijo Savio.

Ingreso de variante Ómicron

"Se acercan los meses Ómicron", advirtió Savio. "Yo no sé si acá no habrá entrado", planteó Savio sobre la variante sudafricana Ómicron. "Lo que no tengo dudas es que Ómicron va a entrar. Y va a entrar muy pronto", añadió, pero valoró en este sentido que encontrará a casi el 80% de la población uruguaya vacunada.

Savio dijo que la variante "es más transmisible" por lo que es esperable que genere "más casos de infección". Además dijo que preocupa saber si las mutaciones pueden ser enfrentadas por las vacunas. "En cinco días que se anunció ya está en 24 países" por lo que "hay que darle importancia, no es un hecho menor".

"Ahora estamos todos altamente vacunados. Eso nos permite la posibilidad de fiestas navideñas y empresariales con una libertad que no teníamos antes. Lo ideal es que vayan solo vacunados. Hacer fiestas para vacunados y no vacunados", dijo, en comparación con 2020. "Podemos ir a las fiestas, y tener sentido común", añadió Savio. "Vamos a poder festejar más este año. Intentar de que la celebración sea en lugares abiertos".