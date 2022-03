Satdjian explicó por qué se mantienen restricciones para no vacunados en espacios cerrados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Luis Satdjian, subsecretario de Salud Pública, dijo este jueves que los protocolos distintos para vacunados y no vacunados establecidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP) son para “tratar de impedir que el no vacunado se contagie”.

Consultado sobre por qué se mantienen las actividades solo para vacunados en espacios cerrados cuando la variante ómicron demostró contagiar también a los inoculados, el jerarca dijo que lo que se busca es “tratar de impedir que el no vacunado se contagie”. “Está demostrado que un no vacunado tiene mil chances más de terminar en un CTI o fallecer que un vacunado con tres dosis”, explicó, agregó en entrevista con Las cosas en su sitio (Radio Sarandí).

“La manera de cuidar a los no vacunados es que no haya tanta circulación del virus, y para que no haya tanta circulación del virus tratemos de bajar los contagios”, precisó.

“En Uruguay el que no se vacunó es porque no quiso, no porque no pudo”, dijo Satdjian y apuntó que se llevó la inoculación "a cada rincón del país" desde hace un año.



A su vez, el jerarca señaló que hay una evolución en el manejo de la pandemia, que conlleva a que se esté “en un momento de evaluación” de la emergencia sanitaria. En este sentido, dijo: “Ya se vislumbra que estamos mucho más cerca (del levantamiento de la emergencia sanitaria)”.

Protocolos en la educación

Con respecto a los protocolos emitidos por el MSP para el inicio de clases, que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) decidieron no seguir, Satdjian comentó: “Nosotros establecemos recomendaciones, pero no tenemos el control de los centros educativos como para determinar qué se puede hacer y qué no, porque eso corresponde a las autoridades de la educación”.



Las medidas determinadas actualmente para la educación son progresivas, escalables y “probablemente en corto tiempo haya una revisión”, afirmó. “Hay que ver cómo evoluciona y qué pasa en la práctica, porque en el papel es una cosa pero cuando lo llevamos a los salones o lo llevamos a la práctica va a ser otra”, añadió.



En el correr de las semanas se podrá hacer “una revisión para ver cómo se está aplicando y si hay margen como para continuar ese camino de apertura”, concluyó.