Uruguayo de 31 años con COVID: "Llamar para avisar que te están internando no se lo deseo a nadie"

Felipe Vázquez es un hombre uruguayo de 31 años que contrajo COVID-19 en Paraguay -país donde vive- y que, debido a esta enfermedad, tuvo que ser internado pese a no tener ninguna patología previa. Vázquez habló este lunes con el programa Buen Día de Canal 4 y contó, desde el sanatorio donde está hospitalizado, cómo está transitando la enfermedad.

“Lo que nos pasó es el manual de lo que no hay que hacer”, dijo en relación a cómo se contagió. Sostuvo que estuvo “haciendo todos los deberes” durante meses, hasta que bajó la guardia durante una reunión con amigos. “Uno creyendo que es joven, deportista de toda la vida, comiendo sano, bajamos los brazos lisa y llanamente”, relató.

Entre el domingo y el lunes de la semana pasada empezaron los primeros síntomas. “Habíamos tenido una despedida el sábado”, contó. Ese mismo lunes uno de sus amigos compartió que también se sentía mal. La situación empeoró y provocó que el martes Vázquez no concurriera a su trabajo en Asunción. Empezó el dolor en el pecho y esa misma noche se comunicó con las autoridades sanitarias locales. Fue a un centro de salud, donde le hicieron una radiografía que mostró manchas en sus pulmones. “El test (de coronavirus) me dio negativo porque me lo hice muy rápido”, dijo.

El jueves se levantó peor. Tenía el pecho apretado. Fue al sanatorio, le hicieron más exámenes, y se descubrió que, además de COVID-19, “había generado una pulmonía bilateral” que hizo que sus pulmones estuvieran funcionando al 40% de su capacidad. Esto gatilló su internación. “Acá entrás en un terreno de lo desconocido total, sabés cómo entrás pero no cómo salís”, dijo.

Vázquez no había tenido ningún problema respiratorio previo, contó. En los días que antecedieron a la internación, perdió el apetito y también se quedó sin olfato. No tuvo fiebre, aunque sí algo de dolor muscular.

“Es muy duro, porque de quien no te despediste, ya no lo saludás”, comentó. “Tener que llamar para avisar que te están internando no se lo deseo a nadie”, agregó. Su familia –incluida su esposa y su hija- están ahora en Uruguay. Si, luego de su salida del hospital el test de COVID-19 le da negativo, espera volver a Uruguay para pasar las fiestas con ellos.

“Por suerte”, dijo, con la internación su situación fue mejorando día a día. “Respondí bien al tratamiento”, añadió.

La perspectiva es que esta semana, si los estudios dan los resultados que se esperan, Vázquez pueda recibir el alta médica.

En relación a las fiestas de fin de año, dijo que tanto el 24 como el 31 de diciembre “pasás con tu núcleo más duro, más cercano, y muchas veces no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos arriba y creo que vale oro poder pasar esas fiestas con la conciencia tranquila”, y agregó: “No es momento de subestimar absolutamente nada de lo que uno hace”.