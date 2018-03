El MSP volverá a vacunar en las escuelas este año

El Ministerio de Salud Pública (MSP) volverá este año a vacunar en las escuelas.



El subsecretario de la cartera, Jorge Quian, dijo esta mañana entrevistado por el programa Todo Pasa, de Océano FM, que se trata de dos vacunas: la vacuna triple bacteriana (contra la difteria, tétanos y tos convulsa) y la del HPV (contra el virus del papiloma humano, a las niñas).



El jerarca explicó que entre abril y mayo equipos del MSP recorrerán las escuelas públicas y privadas de todo el país para vacunar a niños y niñas de 6° año.



Quian sostuvo que "en toda América y en países de Europa se ha propuesto la estrategia de volver a vacuna en las escuelas" y que esto "no es un invento de Uruguay".



"De repente llevar a vacunar a un chico de 11 o de 12 años es una tarea compleja, porque ya tienen autonomía, no quieren pincharse, todavía no tienen el conocimiento de la importancia de lo que es evitar enfermedades. Por eso Uruguay decidió como estrategia volver a vacunar en las escuelas", dijo Quian.



El subsecretario del MSP explicó que antes de que el equipo de vacunación se presente en las escuelas se les enviará a los padres de los alumnos una nota en la que se informa cuáles son las vacunas que se darán y se les detalla qué protección tienen las mismas: si no quieren que se les de las vacunas a los niños, los padres tienen que firmar en el papel expresándolo. "Trataremos luego hablar con ellos para convencerlos en instancias posteriores", dijo Quian. Y si justo el niño no asistió al centro de estudios cuando se da la vacuna, "veremos cómo se puede retomar la vacunación", señaló.



"Es una estrategia compleja pero estamos convencidos de la importancia que tiene", dijo Quian.

